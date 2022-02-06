«Ник и Майк»: «Омикрон» выкосит остатки местной вертикали во время «референдума» 8 6.02.2022, 10:33

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Агрохунта снова стреляет себе в ногу.

Учитывая, что сторонники и подневольные бюджетники крайне наплевательски относятся к своему здоровью, то вырвавшийся «омикрон» ударит прежде всего по ним, пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

Тем, кто придет «голосовать» (на так называемом «референдуме» — ред.) и тем, кто эти голоса «уже посчитал», - то есть выкосит и без того нестройные ряды секты адептов стабильности. А это остатки местной вертикали и прочих чиновников.

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