Синоптики рассказали, какая погода ждет белорусов на следующей неделе 6.02.2022, 10:40

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Воздух прогреется почти до весенней температуры.

Ближайшие дни температура воздуха окажется на 3-5 градусов выше климатической нормы. Погода будет теплая, мягкая, с большим количеством осадков, сильных морозов не ожидается. Об этом в эфире ОНТ рассказал метеоролог Дмитрий Рябов.

Начало недели выдастся туманным, а все из-за большой влажности. На дорогах тем временем ожидается гололедица. Ночная температура в это время будет колебаться от -5 до +1, а днем воздух местами прогреется до +2.

К середине недели погода станет лучше, говорит Рябов. В среду существенных осадков не предвидится, только по северу страны возможен мокрый снег. В утренние часы местами ожидается туман. Ночью столбик термометра будет показывать от -3 до -2, днем — до +3.

В четверг и пятницу будет малооблачно и станет еще теплее. По ночам прогнозируется от -1 до +5, днем — до +7. Однако на выходных снова похолодает: до -8 ночью.

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