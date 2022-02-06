Ученые: Комаров привлекает одежда определенного цвета 7 6.02.2022, 10:49

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Раньше считалось, что насекомые ориентируются только на дыхание, запах и температуру тела.

Биологи из Вашингтонского университета обнаружили четвертый фактор, отвечающий за привлекательность человека для комаров — цвет одежды. Комары активно реагируют на красный, оранжевый, черный и голубой. И, наоборот, игнорируют зеленый, фиолетовый, синий и белый цвета, пишет The Daily Mail.

В своих экспериментах команда отслеживала поведение самок комаров вида Aedes aegypti. Другое название вида – комар желтолихорадочный, потому что укусы A. aegypti могут передавать лихорадку денге, желтую лихорадку, вирусы чикунгуньи и Зика.

Исследователи посадили отдельных комаров в миниатюрные испытательные камеры, в которые затем распыляли специфические запахи и помещали различные типы визуальных образов — например, цветную точку.

Без каких-либо запаховых стимулов комары в основном игнорировали точку на дне камеры, независимо от ее цвета. После распыления в камере CO2 (углекислый газ, который мы выделяем с дыханием, сигнализирует насекомым, что рядом есть живой организм) комары продолжали игнорировать точку, если она была зеленой, синей или фиолетовой. Но если точка была красной, оранжевой, черной или голубой, к ней летели комары.

«Примерно то же происходит, когда человек идет по улице и чувствует запах пирога с корицей. Для пешехода этот аромат – признак того, что где-то рядом пекарня. Если он голоден, он тут же начинает глазами искать заведение. Мы выяснили, какие визуальные элементы ищут комары после того, как понюхали свою версию «пекарни». Они предпочитают определенные длины волн в видимом спектре», — рассказал профессор биологии Джеффри Риффелл.

Дело в том, что кожа человека, независимо от пигментации, излучает длинноволновый сигнал в красно-оранжевом диапазоне.

Мы видим разные длины волн света как разные цвета: например, длина волны 650 нанометров отображается как красный цвет, а длина волны 450 нанометров — синий. Исследователи не знают, воспринимают ли комары цвета так же, как наши глаза. Но большинство цветов, которые комары предпочитают, учуяв запах CO2 — оранжевый, красный и черный — соответствуют более длинным волнам света.

По словам исследователей, знание того, какие цвета привлекают голодных комаров, а какие нет, может помочь в разработке более эффективных репеллентов, ловушек и других методов отпугивания комаров. И, конечно, отправляясь на природу, стоит выбрать одежду «правильного» цвета.

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