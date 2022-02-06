Кубок африканских наций: команда Буркина-Фасо упустила бронзу, ведя в матче с Камеруном со счетом 3:0 1 6.02.2022, 10:56

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Золото футбольного турнира оспорят сборные Сенегала и Египта.

В матче за 3-е место в Кубке африканских наций сборная Буркина-Фасо упустила бронзу, ведя в противостоянии с командой Камеруна со счетом 3:0, сообщает pressball.by.

К 70-й минуте матча Камерун проигрывал со счетом 0:3, но гол Бахохена (71-я минута) и дубль Абубакара (85-я, 87-я) позволили перевести вопрос о победителе в серию пенальти.

Ее выиграл Камерун со счетом 5:3.

Золото турнира 6 февраля оспорят сборные Сенегала и Египта.

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