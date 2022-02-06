Кубок африканских наций: команда Буркина-Фасо упустила бронзу, ведя в матче с Камеруном со счетом 3:0

Кубок африканских наций: команда Буркина-Фасо упустила бронзу, ведя в матче с Камеруном со счетом 3:01
- 6.02.2022, 10:56
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Золото футбольного турнира оспорят сборные Сенегала и Египта.
В матче за 3-е место в Кубке африканских наций сборная Буркина-Фасо упустила бронзу, ведя в противостоянии с командой Камеруна со счетом 3:0, сообщает pressball.by.
К 70-й минуте матча Камерун проигрывал со счетом 0:3, но гол Бахохена (71-я минута) и дубль Абубакара (85-я, 87-я) позволили перевести вопрос о победителе в серию пенальти.
Ее выиграл Камерун со счетом 5:3.
Золото турнира 6 февраля оспорят сборные Сенегала и Египта.