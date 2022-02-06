Королева Елизавета II празднует 70-летие правления 3 6.02.2022, 11:23

Глава Британской монархии разрезала праздничный торт и прослушала исполнение песни Congratulations.

В Великобритании королева Елизавета II в своей резиденции в Сандрингеме начала празднование 70-летия своего восшествия на престол. Об этом сообщает Reuters.

Елизавета II стала королевой Британии и более десятка других королевств, включая Канаду, Австралию и Новую Зеландию, после смерти своего отца, короля Георга VI, 6 февраля 1952 года.

Королева в голубом платье разрезала праздничный торт, приготовленный местным жителем, и прослушала исполнение песни Congratulations в исполнении концертной группы.

Среди гостей королевы в Сандрингеме была Анджела Вуд, которая помогла создать Coronation Chicken, блюдо на основе карри и майонеза, изобретенное в честь правления Елизаветы II.

Елизавета II продолжает выполнять свои официальные обязанности в 95 лет, но ее мало видели на публике с октября прошлого года она провела ночь в больнице из-за неуточненной болезни.

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