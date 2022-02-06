Apple возвращает аккаунты разработчикам из Беларуси, которые заблокировали из-за санкций 4 6.02.2022, 11:26

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Отзывы и рейтинги у некоторых приложений «слетели».

Компания Apple возвращает активный статус ранее заблокированным аккаунтам разработчиков из Беларуси. Об этом сообщает телеграм-канал «Код Воробья».

Приложения возвращают в статус Ready for Sale, соглашение разработчиков снова активно, а пометки о попадании под санкции нет. Количество подписчиков осталось таким же, как и до внезапного бана, а вот отзывы и рейтинги у приложений некоторых разработчиков «слетели».

Apple до сих пор никак не прокомментировало произошедшее.

Напомним, 5 февраля белорусские iOS-разработчики, у которых есть аккаунт с белорусским адресом регистрации, получили письма от Apple. В них говорилось о санкциях и деактивации аккаунтов.

«Мы заметили проблему при подтверждении вашей учетной записи. Информация о юридическом лице, связанная с вашей учетной записью, полностью соответствует стране с ограниченным доступом или одной или нескольким странам из сводного контрольного списка правительства США, санкционного списка другого правительства или списка регионов с ограниченным доступом», — говорилось в уведомлении от Apple.

При этом, под санкции, о которых сообщала корпорация, попадало именно юридическое лицо разработчика, а не банк, счет которого зарегистрирован в аккаунте.

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