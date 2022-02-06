У Лукашенко — конфликт с Караевым?16
- 6.02.2022, 11:39
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Диктатор боится, чтобы не вышло «как в Казахстане».
Лукашенко утверждает, что извинения экс-министра внутренних дел Юрия Караева перед случайными людьми, пострадавшими во время протестов после президентских выборов 2020 года, не были с ним согласованы, и извиняться не было нужды.
Об этом он заявил во время интервью с российским телеведущим Владимиром Соловьевым:
— [Караев] извиняться начал. Со мной не было согласовано. Извиняться было не за что. Да, он выступил: «Я готов взять на себя…» А не надо ничего брать на себя! Не надо, если ты не виноват! И не надо им потворствовать. Было бы как в Казахстане.