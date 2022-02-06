У Лукашенко — конфликт с Караевым? 16 6.02.2022, 11:39

14,694

Фото: nn.by

Диктатор боится, чтобы не вышло «как в Казахстане».

Лукашенко утверждает, что извинения экс-министра внутренних дел Юрия Караева перед случайными людьми, пострадавшими во время протестов после президентских выборов 2020 года, не были с ним согласованы, и извиняться не было нужды.

Об этом он заявил во время интервью с российским телеведущим Владимиром Соловьевым:

— [Караев] извиняться начал. Со мной не было согласовано. Извиняться было не за что. Да, он выступил: «Я готов взять на себя…» А не надо ничего брать на себя! Не надо, если ты не виноват! И не надо им потворствовать. Было бы как в Казахстане.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».