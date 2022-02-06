В России умер режиссер сериалов «Улицы разбитых фонарей» и «Убойная сила» 5 6.02.2022, 11:46

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Виктору Бутурлину было 75 лет.

Российский режиссер Виктор Бутурлин умер 5 февраля в возрасте 75 лет, сообщает киностудия «Ленфильм».

За свою продолжительную творческую карьеру Виктор Бутурлин снял множество фильмов. Некоторые из них — «Садовник» и «Торможение в небесах» — не раз были отмечены на фестивалях.

Массовому зрителю Виктор Бутурлин известен участием в съемках популярных некогда сериалов «Убойная сила» и «Улицы разбитых фонарей».

В 2004 году он получил «ТЭФИ» за мини-сериал «Честь имею!».

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