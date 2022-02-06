Норвегия вышла в лидеры Олимпийских игр в Пекине 6.02.2022, 11:53

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Как сейчас выглядит медальный зачет Олимпиады-2022?

В Пекине проходят зимние Олимпийские игры-2022. Всего на соревнованиях в столице Китая уже разыграно семь комплектов наград.

На текущий момент лидерство в медальном зачете у Норвегии.

Золотые медали завоевали уже шесть стран.

Нынешняя зимняя Олимпиада будет проходить с 4 по 20 февраля. Паралимпиада – с 4 по 13 марта. Кроме столицы Китая, соревнования будут принимать Чжанцзякоу и горный регион Яньцин.

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