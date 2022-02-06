Премьер Перу ушел в отставку на четвертый день после назначения 1 6.02.2022, 12:22

Такое решение принял президент страны.

Премьер-министр Перу Эктор Валер подтвердил, что он уходит в отставку всего через четыре дня после назначения на должность. Такое решение принял президент страны на фоне обвинений Валера в избиении своей дочери и покойной жены.

Об этом информирует Reuters.

Президент страны Педро Кастильо заявил в пятницу, 4 февраля, что планирует перестановку в кабинете министров в свете обвинений в адрес премьера. Но глава государства не уточнил, уйдет ли назначенный четыре дня назад Эктор Валер с должности.

Теперь президенту предстоит назначить уже четвертый кабинет за шесть месяцев своей каденции, в который, по его словам, войдут представители ряда политических групп. Когда именно он собирается объявить состав нового правительства — неизвестно.

Премьер-министр Перу является сильной фигурой — он является главным советником президента и помогает назначать ему остальной кабинет, и теперь страна снова оказалась в лидерском вакууме.

Педро Кастильо, бывший школьный учитель, победил на президентских выборах в Перу в июне 2021 года и официально вступил в должность в июле.

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