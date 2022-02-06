Украинский эксперт рассказал, что способно остановить Путина 4 6.02.2022, 12:40

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Валентин Бадрак

Главу Кремля беспокоят не санкции, он боится совершенно другого.

Вероятность полномасштабной войны все еще сохраняется, но у российского руководства совсем нет стремления разбомбить Киев и другие города Украины. Главная цель Путина - завоевать Украину. Если же Путин отдаст приказ о наступлении, то российской армии хватит лишь на несколько дней. Но существуют и другие угрозы внутри Украины, которые могут сыграть по сценарию Кремля. Что касается поставки вооружений из Запада, то это скорее вопреки украинским властям. Об этом в эфире Апостроф Live на Апостроф TV рассказал директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения, автор и ведущий программы Security talks Валентин Бадрак.

— Насколько сейчас внутриполитические темы отвлекают нас от решения вопроса безопасности?

— Так складывается, что последнее время нас постоянно отвлекают внутренние вопросы. Более того, я лично считаю, что наиболее потенциально опасный участок, который может спровоцировать вторжение Путина, не на границах Украины, а как раз внутри Украины. Потому что любое беспорядки, любые массовые выступления, любые проблемы, связанные с противостоянием власти, каких-то парамилитарных групп или чего-то такого, может быть толчком для очень серьезных негативных последствий. Потому приходится держать руку на пульсе.

- Насколько эти внутриполитические информационные поводы выходят за пределы нашего государства, и, скажем, играют кому-то "на руку" там?

— Любой негатив, связанный с украинскими властями, анализируется, приправляется и негативно влияет на восприятие Украины, в том числе, и на международном уровне.

— Как влияет история с нардепом Трухиным на отношения с западными партнерами? Например, о помощи Украине вооружением?

— Решения о предоставлении военной помощи принимаются не за один день. Даже в США ушли годы, чтобы определиться со своей позицией. В принципе, за 30 лет украинской независимости США имели дело с разными правительствами, украинскими властями, но они ориентируются на украинский народ. Поэтому я убежден, что позиция США будет неизменной, равно как и позиция Великобритании.

Более того, если бы не деструктивная позиция некоторых стран, таких как Германия и Хорватия, я не исключаю, что можно было бы ставить вопрос о создании антипутинской международной коалиции. Но пока для этого особых оснований нет. Пока это борьба на политическом уровне, но она может создать какую-нибудь предварительную конструкцию.

Если брать ту же Турцию, которая сегодня имеет высокий уровень отношений и военно-технического сотрудничества с Россией, то она потенциально может оказаться именно на нашей стороне. И это так же в контексте союза — Великобритания, Польша, Украина. Или другие эпизодические союзы, позволяющие Украине получать больше оружия, технологий и возможностей.

— Насколько современным оружием снабжают нас западные страны? Скептики говорят, что оружие уже давно использовалось, имеет какие-то недостатки, и поэтому к нам попадает.

— Это достаточно современное оружие для того, чтобы его использовать в такой войне. Например, "Джавелины" сопоставимы с нашими "Скифами" и "Корсарами". Но они нам нужны, потому что последний год у нас не было заказов на "Корсары" и "Скифы". Так же и британские гранатометы.

ПЗРК "Стингер" - достаточно старое оружие, но в борьбе с вертолетами это оружие, которое существенно могло бы усилить структуры территориальной обороны или соответствующие армейские подразделения.

Но здесь дело еще в том, что оружие это крайне нужно, не просто, потому что оно нужно, а потому, что за восемь лет власти Порошенко и Зеленского было практически провалено перевооружение - а тактическое звено перевооружения у нас вообще никакие ворота не идет.

Это фактически компенсация того, что не сделали украинские власти, потому что есть ориентир на украинский народ. И задача сегодня и британцев, и американцев, и с некоторых пор датчан, поляков, литовцев – насытить нас оружием и компенсировать то, что не сделали украинские власти.

- Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте на двусторонних переговорах обсудили детали расследования дела МН-17. Это важный сигнал безопасности, насколько я понимаю?

- Любые элементы психологической поддержки - визиты, которые сейчас проходят перед началом этих "эпохальных" российско-белорусских учений - все это маркеры для Путина. И все это не проходит мимо внимания из Генерального штаба РФ.

Все эти элементы говорят о том, что Украину поддерживают очень сильно.

Безусловно, санкции не так пугают Путина, как могли бы пугать. Прежде всего Путина пугают те 300 или больше тысяч наших ветеранов войны, которые готовы взяться за оружие и защищать наше государство, которые знают, как встречать врага. Это самый большой украинский козырь.

Насколько он используется? Недавно министр обороны Резников сказал, что вроде бы используется. Если послушать специалистов непосредственно на местах — то ситуация паллиативная. Где-то с ним работают, где-то не работают.

А с этим контингентом людей нужно работать, как коммунистическая партия когда-то - от дома к дому. То есть это индивидуальный уровень сотрудничества. И эти люди, поскольку они сейчас немного настороженно относятся к силам территориальной обороны, вследствие определенных проблем и ошибок при их развертывании, могли бы быть привязаны к боевым бригадам, в комплекте которых сейчас примерно 75%, плюс-минус 1–2%, лиц. Это самые большие возможности.

Очень интересные возможности связаны с развертыванием сил территориальной обороны, несмотря на некоторые кадровые ошибки, о которых говорят. Если вооружить подразделения территориальной обороны - а на днях был принят соответствующий законодательный акт, позволяющий решениям Главнокомандующего все же передавать и гранатометы, и противотанковые ракетные комплексы, и минометы подразделениям терробороны - это будет более мощная сила, которая может быть очень серьезным аргументом.

Что касается непосредственно вооружений, то я уже говорил, что власть провалила восьмилетнее перевооружение.

И вот указ Зеленского об увеличении ВСУ на 100 тысяч солдат, хотя это решение может утвердить только Верховная рада. И позже он все же поручил разработать соответствующие законопроекты - это показывает определенную нервозность Верховного Главнокомандующего. Это означает несоответствие с теми убаюкиваниями, которые он делал до этого.

— Убаюкивания, это успокаивающие выступления Зеленского и призывы не паниковать на фоне возможного нападения РФ?

— И эти успокоения, и разговор с иностранными журналистами, и прочее. Но я веду не к критике президента, а к тому, что нам нужно ускорить внутреннюю мобилизацию. Каждый из нас должен четко понимать, что будет происходить с момента "Ч", требуется четкий план действий.

— Какого вооружения не хватает Украине, чтобы Россия определила, что война будет для нее неоправданно дорогой? Может быть, комплексов Patriot? Или боевых самолетов?

— Чтобы передать нам Patriot, США должны были снять эти комплексы с состава своего вооружения. Patriot производится примерно в течение двух лет, и две батареи этого комплекса будут стоить Украине пять годовых бюджетов на перевооружение. Польша заплатила 4,75 млрд долларов за эти батареи, а мы получаем 1 млрд долларов в год для перевооружения, поэтому я бы предлагал забыть о Patriot.

Теперь о боевых самолетах. Много у нас было мечтателей, которые хотели то F-16 получить, то шведские истребители "Грипен" купить, но пока это нереально.

Реальным путем может быть сотрудничество с Турцией по созданию беспилотного самолета. В 2023 году они уже планируют поднять такой самолет, не исключаю, что с украинским двигателем. А также может быть речь об оперативно-тактических и оперативно-стратегических беспилотных авиационных комплексах.

Кстати, сейчас Турция уже начинает продавать свои Bayraktar Akıncı с украинскими двигателями. И я уже не говорю о том, что Bayraktar купили 16 стран. И закупка этих БПЛА Украиной – это очень важный момент.

Но нам не хватает самоходных артиллерийских установок и РСЗО – это то, что провалила власть. Ракетная система залпового огня "Ольха-М" дальностью действия 110 километров уже закупается ОАЭ у Украины. Но украинская армия сегодня заботится лишь о том, чтобы поставить это на вооружение, и пока идут испытания, которые должны были завершиться в середине прошлого года.

Уже два года по разным причинам тормозится испытание САУ "Богдана". Но если бы была политическая воля власти взять и сделать, эти причины можно было бы преодолеть. Я помню, были проблемы и во время комплектации ракетного комплекса "Нептун", но тогда их преодолели, не в последнюю очередь благодаря тогдашнему секретарю СНБО Турчинову, хотя его многие критикуют, но в этом случае все было правильно. То есть должен быть назначен человек, который бы смотрел за этим. Или еще лучше, чтобы это происходило под наблюдением СНБО.

Мы выходим на тактический компонент, потому что вероятность проведения массированных ударов со стороны России чрезвычайно невелика. Это приблизительно 20 к 80. Это может произойти в условиях определенной цепной реакции. Цепная реакция — это когда что-то не удалось, случился сбой и нужно как-то выходить из ситуации, скажем так, "красиво" для Путина. Тогда все возможно. Но эти удары могут произойти по военной инфраструктуре.

Да, это проблематично, потенциально-опасно, но если говорить в общем, то это ситуация, которая разрушит Россию в том числе. Поэтому решиться на такие удары Путин не сможет. Плюс ему не нужно пожарище на территории Украины, а нужна подконтрольная вассальная Украина и народ, который вроде бы с обожанием смотрит на матушку Россию. Только власть изменить, поставить своих вассалов и получить вторую Беларусь на территории Украины - вот к чему стремится Путин.

Поэтому история и сценарии, на мой взгляд, будут совсем другие. И в случае проведения военной операции, она будет носить несколько иной характер. И, по-моему, она может взорваться либо изнутри Украины, из-за любых таких беспорядков, либо работы ДРГ. Или из-за пограничного конфликта в Беларуси, что очень выгодно КГБшнику Путину — сделать это чужими руками.

— Что вы думаете о помощи, которую мы получаем от США?

— Очень большая помощь, конечно. Но я бы сказал, что эта помощь происходит не благодаря работе украинской власти, а вопреки, поскольку США понимают, что потеря Украины для западного мира будет очень значительной. Это фактически путь к распаду НАТО, к распаду идеи демократического мира, потому что там видим там все меньше консенсуса. Когда Германия и Хорватия выступают с деструктивными заявлениями, когда нет четкой совместной работы между членами НАТО, например между США и Турцией. Турция пытается играть свою собственную роль в этой истории.

Поэтому все это для США носит очень знаковый, симптоматичный характер — поддержать Украину, дать возможность украинцам выстоять. Президенты приходят и уходят, а Украина как государство должно остаться и развиваться.

— Вы сказали, что тотальное уничтожение Украины невыгодно России, поскольку ее тогда нельзя будет использовать?

- Абсолютно верно. Именно поэтому это вроде бы и есть последний путь, но пока это можно рассматривать как психологические устрашения. Все эти "Искандеры", тем более что мы видели их использование в Армении, как под влиянием системы РЭБ, или каких-то других, возможно даже слабых расчетов или слабой подготовки экипажей - они не достигли целей. И, наконец, были поражены и гражданские объекты.

— Но это значит, что можно успокоиться и не дожидаться дополнительного оружия?

— Нельзя нам успокаиваться. И я говорю о тактическом оружии, потому что без него Путин не выполнит свою главную задачу — не проведет наземную операцию по смене власти.

Вот когда у нас говорят, что на границе стоят более 100 тысяч войск РФ, но это еще не ударные группы, я всем говорю: "Люди добрые, там у России по границам четыре воздушно-десантные дивизии". На переброску воздушно-десантной дивизии уходят сутки, а может и часы, если они переведены в повышенное боевое состояние. 7-я дивизия, расположенная в Новороссийске, может быть переброшена кораблями, кстати, вместе с морской пехотой Черноморского флота.

— А что с территориями, на которые они перебрасываются? Насколько они страдают от такого рода наступления?

— Так вот все зависит от того, как непосредственно на земле их могут встретить наши воины: морская пехота, Силы специальных операций, боевые бригады.

Как можно встретить? Я вижу опасность из морской акватории, потому что "Нептуны" не готовы еще, "Ольха-М" не пришла.

Что может произойти? Если мы будем плохо подготовлены, то мы можем иметь наиболее опасный вариант – это десантно-штурмовая операция с востока с прорывом к любому аэродрому. И потом три воздушно-десантные дивизии могут сесть на такой аэродром. И тогда будет не до смеха - будет очень серьезная история.

— Путин говорил, что Украина стремится использовать оружие НАТО для того, чтобы вернуть Крым. Каково ваше мнение на этот счет?

— Путин готовит любое обоснование. Если еще неделю-две назад вопрос войны стоял так, что она скорее возможна, чем нет, то сегодня Путин в очень серьезных колебаниях. Это человек с определенной психикой, и она не железная.

Мы видели Путина, когда турецкое ПВО поразило российский Су-24 в 2015 году. Для него сила врага имеет большое значение, если мы будем демонстрировать четкую подготовку к войне, несмотря на наши недостатки, которые, к счастью, компенсируют наши партнеры, если мы очень быстро развернем ключевые подразделения этих сил территориальной обороны, ветеранов мобилизуем.

Армейцы имеют вооружение, я просто говорил о самом лучшем варианте. Было бы конечно хорошо, если бы они имели прямо сейчас, например, дроны-киллеры в массовом использовании. А у нас есть предприятия, которые производят такие дроны-киллеры. И это была бы большая сила. Это можно было бы даже на подступах продемонстрировать. Или мощные РСЗО. Ну сейчас есть "Ольха", которая на 70 километров делает залп одновременно из 12 высокоточных ракет. Это тоже мощное оружие, но его не так много.

Поэтому у нас есть чем защищаться, но непродолжительный срок. У Путина есть чем наступать, но тоже непродолжительный срок. Путин может рассчитывать на несколько дней. Если через несколько суток он не осуществит эту операцию, то фактически это будет разрушение всей России, и, прежде всего, власти Путина.

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