В Беларуси резко подорожали зубные импланты 13 6.02.2022, 12:45

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И без того дорогостоящая процедура может стать для многих недоступной.

Из-за новых сборов зубные импланты в Беларуси за год подорожали на 25 %.

Большинство зубных имплантатов делается из титана, именно на ввоз его на территорию Таможенного союза и ввели 15% пошлины. В прошлом году на эти медицинские изделия ввели 10 % на добавленную стоимость. В результате имплантация в Беларуси подорожала на 25 %.

«В реальности это 35-40%. Планировала установить себе имплантанты еще в прошлом году: собирала деньги, хотела делать в этом году, но сейчас мне это стало невероятно дорого, 900 рублей за единицу. Сейчас рассматриваю вариант Грузии или Украины», – сказала читательница «Белсата».

Например, ровно год назад стоимость одного зубного имплантанта в стоматологических салонах Бреста начиналась с 500 рублей, а самые дорогие, производства Израиля и Швейцарии, стоили 1500-2300 рублей за единицу. Теперь же цена на имплантанты в Бресте начинается с 700 рублей. При этом нужно помнить, что приблизительно столько же стоит коронка на этот имплантант, еще придется заплатить за работу врача.

Например, берем самый дешевый ценник одного из брестских стоматологических салонов. Установка классического имплантанта – 873 рубля, вдобавок – 114 рублей за установку формирователя десны. Через 3-4 месяца вам ставят имплант, если он приживется – установят коронку за 626 рублей. В итоге один новый зуб вам обойдется в 1613 рублей, или 620 долларов по сегодняшнему курсу.

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