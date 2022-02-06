«Поначалу я донатил немного, но очень скоро мог раздарить до $1,5 тысяч за неделю» 2 6.02.2022, 13:16

Как белорус из-за увлечения социальной сетью потерял работу и $20 тысяч.

Любите залипать в TikTok? Если да, то считаете ли «посиделки» в нем пустой и даже вредной тратой времени? Сейчас часто можно услышать о нежелательной зависимости от социальных сетей, но подтверждения этого вреда сводятся к наблюдениям вроде: «У меня ребенок в них сидит и света белого не видит». Никакой конкретики.

Сегодня журналисты onliner.by рассказали реальную историю о том, как 37-летний белорус с головой окунулся в TikTok и почему это обернулось для него катастрофой.

Рассказ читателя позволяет поверить, что иногда социальные сети действительно сводят с ума, причем в самом буквальном смысле. Анатолий (имя изменено) сам связался с редакцией и захотел на условиях анонимности рассказать о том, как он обнаружил в себе совершенно неожиданную зависимость. Знакомство с TikTok полгода назад полностью изменило его жизнь. Восстанавливать все то, что герой натворил за это время, придется еще долго.

Начал радовать людей

— Для меня эта история началась с пандемии, — вспоминает Анатолий. — Жизнь каждого она меняет по-разному, и на меня эта ситуация повлияла самым причудливым образом. Мне 37 лет. Сейчас живу в Москве один, но сам из Беларуси. Летом 2021 года я заболел «короной», все проходило безумно тяжело. Порой, встав с кровати в туалет, я на полпути ловил себя на мысли, что не понимаю, куда иду и зачем.

До этого TikTok я презирал. Каждый раз, когда встречал на улице очередную тиктокершу, которая кривляется на телефон, меня передергивало от отвращения. Но во время болезни решил со скуки скачать себе TikTok, как говорится, чисто поржать. Начал смотреть ролики: смешные, забавные, интересные, поучительные. Было, конечно, немало тупых. И как-то я зашел в стрим одного из тиктокеров (забегая вперед, скажу, что это была моя первая ошибка). Смотрю: лайки, подарки, донаты… Ничего не понимаю, но стало интересно. Начал смотреть регулярно и понемногу включаться.

Больше всего меня захватывали эмоции людей, которые получали подарки. В один момент я решил поучаствовать и привязал банковскую карточку (а это была уже вторая роковая ошибка). Купил на первых порах несколько тысяч «монет». Начал потихонечку донатить — так сказать, людей радовать.

Для меня такое поведение предельно нетипично. Чтобы вы понимали, за 37 лет до этого я никогда не дарил подарков девушкам, никогда за них не платил. Я не считал это целесообразным. Наверное, поэтому я до сих пор убежденный холостяк. Считаю, что загс — это начало кабалы, после чего мужчина становится зависимым от женщины, ведь у нее после брака «плюшек» в тысячу раз больше, чем у него.

Моя зарплата на то время составляла порядка $2,5—4 тысяч. Работал в строительной сфере, был руководителем среднего звена. На черный день отложил около $30 тысяч.

Любопытство превратилось в зависимость

Поначалу я донатил понемногу, но очень скоро мог раздарить до $1,5 тысячи за неделю. Как это происходило, не могу даже сейчас объяснить. Это какая-то психология. Мне нравилось видеть яркие человеческие эмоции, слышать слова благодарности от людей. На донаты каждый из тиктокеров реагирует по-разному: кто-то танцует, кто-то корчит рожицы, и это мне нравилось все больше и больше.

В определенный момент я понял, что ситуация выходит из-под контроля. Чтобы как-то сдерживать себя, начал снимать с карточки все деньги сразу после того, как поступала зарплата. Думал, что меня это остановит. Не тут-то было! Я вполне мог сбегать в банкомат трижды за ночь, чтобы положить наличные на карточку, и дальше зависать. Логика была такая: «Закину последние $100, у меня еще много, ничего страшного».

В общем, простое снятие денег не помогало.

Все равно я часто сталкивался с ситуациями, когда средства заканчивались за две недели до зарплаты. До сих пор не могу понять, что со мной происходило. Это напоминало ситуацию, будто я нахожусь под гипнозом, совершенно не могу себя контролировать.

Кто-то скажет: проблема легко решается — взял и удалил приложение. Я удалял! Наверное, раз семь-восемь. Каждый раз устанавливал заново не позже чем через сутки. Меня натурально начинало ломать, как наркомана. В голове крутилась только одна мысль: очень хочется зайти в приложение. Точно так же я пытался открепить карточку, но уже скоро ничего не мог с собой поделать и привязывал ее заново.

Моей третьей ошибкой стало то, что я набрал необходимое количество подписчиков и сам начал стримить. Люди стали лайкать, дарить подарки, часто это были тиктокеры, которых я поддерживал раньше. Но баланс был определенно не в мою пользу: ежедневно я мог зарабатывать не больше $50, подаренные деньги выводились и тут же тратились на донаты. Иногда за день я мог спустить $1000.

Самый большой донат за раз у меня был $400, я даже не могу описать, за что я их подарил. В стриме сидели две девушки, мне понравилась одна из них, ее манера общения, и я послал деньги. Трудно объяснить, что со мной в этот момент случилось, почему меня так «перемкнуло».

Падение на дно

Проблемы возникли не только с деньгами. Заходя на стримы и устраивая свои, я висел в TikTok часами. Начал все больше забивать на работу, поначалу опаздывал, потом и вовсе перестал ходить на нее, придумывая для начальства все новые, порой совершенно нелепые отговорки. Я напоминал алкоголика, у которого постоянно что-то случается. Такой тип людей я сам прекрасно знаю: раньше у меня в подчинении были подобные зависимые.

Во время стримов начал замечать, что ко мне заходят люди с никами, смутно напоминающими определенные фамилии. Не придавал этому значения, продолжал придумывать причины, почему не прихожу на работу. Оказалось, TikTok рассылал моим контактам в телефоне приглашение на стримы, которые таким образом увидело в том числе и руководство.

В общем, начальство от души посмеялось надо мной, но отнеслось по-человечески. Еле-еле заставили меня прийти на работу и написать заявление по собственному желанию, чтобы не надо было увольнять по статье.

Вместе с зарплатой таяли и деньги, которые я насобирал за предыдущие годы. Ушло в никуда примерно $20 тыcяч. Последние $10 тысяч я отправил родителям, множество раз повторив: не возвращайте мне деньги, как бы я вас ни умолял. Маму ситуация, конечно, удивила и напугала, она долго выясняла, что происходит. В конце концов решила так: я ушел в запой и посылаю деньги, чтобы их не пропить. Удалось как-то уладить ситуацию.

А потом я начал влезать в долги. У одного $70 попрошу взаймы, у другого — $150. В итоге набралась приличная сумма. Сколько точно, назвать не могу, иногда брал в долг как в тумане.

Это был декабрь 2021-го. С момента, как я впервые открыл TikTok, прошло всего полгода, а я уже пробил дно. Поняв, что произошло, я впал в депрессию и начал пить.

Я смог увидеть себя со стороны и путем неимоверных усилий остановиться. Как? Наверное, протрезвел после того, как полностью закончились деньги. Я перестал пить, нашел себе работу, но это уже далеко не та зарплата: сейчас я получаю не больше $1000. Понемногу отдаю долги, рассчитываю скоро от них избавиться. При этом я до сих пор сижу в TikTok, но трачу на него уже фиксированную сумму — не более $100 в месяц. Понимаю, что это приложение не принесло мне ничего хорошего, но вижу иконку в смартфоне и очень хочу на нее кликнуть, кому-нибудь задонатить. В такие моменты стараюсь сразу класть телефон в карман. Определенная зависимость, получается, осталась.

Психотерапевт: человек неожиданно нашел в себе одиночество

Наш анонимный герой пока не нашел в себе силы, чтобы обратиться к психотерапевту, но признался, что был бы рад, если бы его историю прокомментировал специалист. Мы обратились к психологу, психодинамическому психотерапевту Анжелике Политаевой с просьбой высказать свое мнение о ситуации.

— Зависимость может проявляться в совершенно разных формах, ее способны вызвать и социальные сети. Наш герой, например, пристрастился к эмоциональным реакциям: раздавая деньги, он получал благодарность и чувствовал себя хозяином положения. Платил — и сразу получал положительные эмоции. Так формировалась его зависимость.

Важно понимать, что самой личности любая зависимость поначалу представляется инструментом, с помощью которого можно управлять своим состоянием или контролировать окружение. Однако вскоре человек становится рабом, что и случилось с нашим героем: уже спустя короткий срок он не был способен отдавать себе отчет в тратах.

Причин эмоционального голода у Анатолия может быть много. Чтобы говорить конкретно, нужно изучить ситуацию и поработать с человеком лично. Но предположу, что одной из причин стала изоляция, заставившая многих из нас задуматься о собственной ценности и нужности для окружающих. Вторым фактором вполне могла послужить болезнь, она всегда способствует регрессу. Грубо говоря, во время болезни ты начинаешь чувствовать себя беспомощным и беззащитным и сильно нуждаешься в поддержке, заботе и одобрении своих поступков. Добавьте к этому то, что человек живет в другой стране, где нет, очевидно, привычного круга общения, к какому герой привык на родине, это еще усугубляет одиночество.

Все перечисленное, собранное воедино, превратилось в гремучий коктейль, проблему, решение которой срочно требовала психика Анатолия. «Спасение» нашлось в социальной сети. Не будь ее, «панацеей» мог бы стать, например, алкоголь.

Если смотреть на ситуацию с точки зрения нейрофизиологии, стоит понимать, что человеческий мозг всегда старается выбрать наименее сложный путь реализации своих потребностей. Анатолий нуждался в поддержке и одобрении и получил их, просто заплатив.

С другой стороны, наш мозг очень хорошо запоминает те действия, которые привели его к удовольствию, и впоследствии постоянно подталкивает человека повторять их снова и снова. Именно поэтому от зависимости так трудно избавиться: она рождается с формированием сильных нейронных связей. Пристрастившись к вещам, позволяющим просто достичь результата, люди в итоге попадают в рабскую зависимость от этого.

Наш герой испытывал дефицит внимания или не видел в себе способности повлиять на окружающих. Ведь окрылило его в первую очередь то, что простые действия приводят к ярким эмоциональным реакциям со стороны другого человека. Он как будто почувствовал в этом свою суперсилу. Как мы видим, «суперсила» очень быстро стала суперслабостью.

Что происходит с Анатолием сейчас? Есть ощущение, что он частично «оседлал» свою зависимость, поставил ее в определенные рамки. Он смог увидеть проблему и обрисовать «красные линии», это уже большое достижение. Второй важный момент — Анатолий готов говорить о произошедшем. Как показывают исследования, люди, способные обратиться за помощью, имеют больше шансов справиться со своей зависимостью.

Но, наверное, неприятной новостью для Анатолия станет то, что он борется с последствиями, не разобравшись с первопричинами, которые вызвали проблему. Существует в его жизни TikTok или нет, проблема одиночества, вопрос собственной нужности так и остались неразрешенными. И с этим рано или поздно придется столкнуться. Ограничивать себя все время на «морально-волевых» началах, не предлагая мозгу нормальных альтернатив, будет очень сложно — в момент сильного напряжения может случиться очередной срыв.

Сейчас Анатолий знает, что ему нужно, осталось найти «экологичные» пути реализации этих потребностей. Очевидно, донаты в соцсетях не самая хорошая идея. Мне кажется, Анатолий, с одной стороны, очень хочет, чтобы у него возникли долговременные и надежные отношения, а с другой — опасается, что в них потеряет контроль, почувствует себя зависимым. Поэтому я бы советовала обратиться к специалисту и решать проблему комплексно, начиная с первопричин.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».