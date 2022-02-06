Российский чемпион опозорился на пьедестале почета в Пекине 1 6.02.2022, 13:19

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Фотофакт.

Российский лыжник Александр Большунов попал в конфуз после своей победы в скиатлоне на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине, сообщает apostrophe.ua.

Перед церемонией награждения победитель гонки на радостях решил запрыгнуть на пьедестал почета и сломал его - от сооружения отвалилась табличка с эмблемой соревнований в столице Китая.

Большунов сам же попытался исправить поломку, но получилось это у него, следует признать, не очень.

Нынешняя зимняя Олимпиада проходит с 4 по 20 февраля. Паралимпиада – с 4 по 13 марта. Кроме столицы Китая, соревнования будут принимать Чжанцзякоу и горный регион Яньцин.

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