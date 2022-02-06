Новое унижение Путина в Китае 5 Телеграм-канал «Серпом По»

6.02.2022, 13:50

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Главе России указали на его место.

В советские годы западные специалисты по СССР ждали ежегодных торжественных парадов на Красной площади для того, чтобы получить информацию о расстановке сил в политическом руководстве советского государства.

Страна была закрытой, информации мало, поэтому советологи смотрели, как расположились на трибуне Мавзолея советские вожди. По тому, кто и куда переместился от главного лица, можно было судить о его «весе», положении в иерархии. То же применимо и к китайским понятиям.

Руководитель Путин, как известно, прибыл в Пекин в составе сильно усеченной (под предлогом ковида) делегации России. Одно это унизительное китайское требование для российского руководства, обладай оно пониманием того, что происходит, должно было послужить основанием для вежливой отмены визита первого лица в Китай.

Но, нет. Поехали.

И вот новое унижение, точно показывающее цену «равноправного партнерства». Руководитель Путин, если он действительно на равных с председателем Си, должен был в момент открытия Олимпийских игр находиться рядом с ним – в его ложе. И вместе с ним рукоплескать проходящим олимпийцам.

Но китайские товарищи поместили руководителя Путина на стадионе в общий ряд – где-то между главами Таджикистана и Узбекистана. Наглядно показав, что они думают о месте великой российской державы в окружающем их мире.

Напрасно руководитель Путин поехал в Китай.

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