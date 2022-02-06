Режим Лукашенко отправили в глубокий нокдаун 2 6.02.2022, 14:05

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Что теперь ждет белорусский калий?

Ситуация вокруг белорусского экспорта продолжает оставаться напряженной. Западные санкции постепенно приобретают черты серьезной проблемы для режима Лукашенко, пишет tehnowar.ru.

Новым вызовом для республики стало прекращение с 1 февраля транзита калийных удобрений через Литву, на которую приходилось порядка 90% перевалки данного вида белорусской продукции. Ответные меры официального Минска и вовсе могут отправить сферу транспорта и логистики страны в глубокий нокдаун.

Кризис в отношениях между Западом и Минском, как известно, разразился после сфальсифицированных президентских выборов в августе 2020 года, когда Евросоюз и США не признали легитимность Лукашенко. За последующие полтора года в отношении официального Минска было введено несколько пакетов различных санкций, которые коснулись всех важнейших отраслей местной экономики. Не обошли они и белорусские калийные удобрения, экспорт которых позволяет наполнять бюджет республики валютой.

Известно, что «Беларуськалий» является одним из крупнейших производителей калийных удобрений в мире (более 15% мировой торговли данным видом продукции), а основными конкурентами выступают компании из России и Канады.

Проблема с транзитом белорусского калия появилась из-за принятых летом прошлого года ограничений США против «Беларуськалия», которые, в отличие от европейских ограничений, касаются всей продукции компании. Уже тогда в Вильнюсе, опасаясь так называемых вторичных санкций со стороны Вашингтона, заявили, что с 8 декабря 2021 года прекратят транзит удобрений из Беларуси. Правда, на тот момент это не воспринималось в Минске как трагедия, так как «Беларуськалий» продает калий не сам, а через БКК и является одним из ее акционеров, владея лишь 48% акций. Именно поэтому первоначально белорусский трейдер и не попал под санкции, что позволяло ему и дальше заниматься экспортом продукции. Однако 2 декабря прошлого года США ввели отдельные рестрикции уже против БКК, которые должны вступить в силу в апреле 2022 года.

На протяжении нескольких месяцев в Вильнюсе активно обсуждали, что делать в сложившейся ситуации. Лукашенко в ответ и вовсе пообещал полностью перекрыть транзит любых товаров через Беларусь, в том числе и литовских. Однако эти слова не возымели должного эффекта, так как их практическая реализация многим кажется маловероятной — в белорусском транзите заинтересованы не только в Минске или странах ЕС, но и Россия, а также Китай.

21 декабря правительственная комиссия Литвы по проверке сделок стратегических предприятий объявила, что договор ЛЖД с «Беларуськалием» и изменения в нем представляют угрозу для безопасности страны. 12 января текущего года правительство Литвы подтвердило принятый вывод комиссии, заявив, что соглашение 2018 года между «Литовскими железными дорогами» и «Беларуськалием», который предусматривал перевозку грузов до 2023 года в размере 11 млн тонн в год, должно быть расторгнуто. Позже министр коммуникаций и транспорта Литвы Марюс Скуодис сообщил, что с 1 февраля 2022 года контракт действовать не будет, что на практике и произошло.

«Ответные меры» белорусская сторона озвучила 3 февраля, когда МИД сообщил, что принял решение «о запрете перевозок транзитом по своей территории, следующих из Литвы железнодорожным транспортом, нефтепродуктов, химических и минеральных удобрений, погруженных на станциях «Литовских железных дорог».

Как показывают последние события, режиму в Беларуси предстоит решать вопросы не только логистики, но и возможной потери доли на мировом рынке. И в данном случае многое зависит от России, где, официально заявляя о «всемерной поддержке своих союзников», пока не предпринимают активных действий. Проблема в данном случае заключается как в возможностях инфраструктуры российских портов, так и в защите интересов российских производителей.

С одной стороны, Минск и Москва уже договорились использовать российские гавани для транзита белорусских нефтепродуктов, которые ранее шли в основном через литовские и латвийский порты. Однако в случае с калийными удобрениями есть ряд нюансов, которые не позволяют говорить об аналогичном решении. Главной проблемой в данном случае является отсутствие необходимых для Беларуси мощностей в морских гаванях РФ. По различным подсчетам, в настоящее время российская сторона может обрабатывать 2−3 млн тонн калийных удобрений в год — вместо необходимых Минску 11 млн тонн.

Кроме того, экспорт удобрений через порты Ленинградской области и Мурманска сегодня выглядит менее доходным и трудно осуществимым из-за множества мелких факторов. Например, тарифное расстояние через российские гавани превышает его при перевозке из Белоруссии в Клайпеду: дистанция до Усть-Луги длиннее на 55%, а до Мурманска — в 3,3 раза. При этом возможность поставок удобрений в Азию, в первую очередь в Китай, также стоит под вопросом. Минск еще в 2020 году впервые осуществил поставку калия в Китай по Северному морскому пути и может начать экспериментировать и дальше, в том числе отправляя удобрения по железной дороге. Однако сегодня все упирается в стоимость транспортировки, свободные железнодорожные составы, цену на мировом рынке и пр. Тем более что Пекин, ожидая развязки конфликта Беларуси и Запада, пока не проявляет инициативы в заключении нового контракта с «Беларуськалием», а старый закончился в декабре.

С другой стороны, нельзя забывать и то, что в случае полной переориентации на гавани России «Беларуськалию» придется столкнуться с конкурентом — «Уралкалием», который вкладывает деньги в развитие своих мощностей в российских портах и был бы рад занять нишу белорусов на мировом рынке. Тем более что с российскими компаниями в сфере торговли удобрениями у Минска в последние годы отношения складывались не очень позитивно. Можно вспомнить арест в 2013 году бывшего гендиректора «Уралкалия» Владислава Баумгертнера или косвенные обвинения главы «Уралхима» Дмитрия Мазепина (более 80% акций «Уралкалия») в причастности к протестам 2020 года. Пока в Москве не делают никаких серьезных заявлений, ограничиваясь лишь словами о том, что вопрос о переброске транзита калийных удобрений из Беларуси в порты РФ стоит на повестке дня.

Таким образом, перед режимом Лукашенко может возникнуть весьма серьезная проблема, справиться с которой в одиночку Минску вряд ли удастся. Транзит калийных удобрений без участия в этом процессе России может стать невозможным, так как путь в ЕС или на Украину, по всей видимости, закрыт надолго.

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