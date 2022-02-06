Как выглядел Минск 50 лет назад со спутника 8 6.02.2022, 14:51

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Немига без Острова слез, Октябрьская без лукашенковских «страшилищ».

Как выглядел Минск 50 лет назад? Многих знаковых объектов еще не существовало. Никакого Дворца Республики, Национальной библиотеки. Не было привычного здания Комаровки, даже Остров слез еще не построили. Onlíner вооружился съемками с высоты, сделанными с разницей в полвека, чтобы напомнить, как сильно изменился город.

Снимки «было» выполнены американскими спутниками-шпионами в 1972 году, они хранятся здесь. Вообще, в рамках космической программы дистанционного зондирования Земли CORONA разные города и веси снимали с начала 1950-х до первой половины 1970-х. Рассекреченные, они потихоньку становятся доступными для общего пользования.

Фотографии «стало» сделаны в 2020 году государственным предприятием «БелПСХАГИ». Выбрали для вас несколько знаковых точек.

Площадь Независимости с круговым движением авто

Чем отличается площадь Ленина от площади Независимости? Кажется, немногим. Основные здания те же: Дом правительства, застройка БГУ и Мингорисполкома. За 50 лет педагогический институт прирос новым высотным корпусом. Площадь, под которой теперь находится торговый центр, выглядит стерильной, на старых же фото здесь видны парковка и круговое движение авто. С высоты и тогда, и сейчас хорошо просматриваются внутренние дворики Главпочтамта и гостиницы «Минск».

Октябрьская площадь без Дворца Республики

А вот с Октябрьской площадью дело обстоит поинтереснее. Непривычно видеть это место без Дворца Республики, а ведь и такое было. В 1972-м на месте будущего здания — сквер. Монумента Сталину в зеленой зоне Центральной площади уже не было. Видна г-образная крыша музея Великой Отечественной войны. Построенный только в 1966-м, он еще не знает, что следующие 50 лет не переживет. Спустя полвека на Октябрьской из нового (кроме Дворца Республики) — не введенный в строй «БК Капитал Палас» и офисное здание А1. Еще на современных снимках заблюрены объекты, которые решили скрыть от посторонних глаз.

Немига без Острова слез

А это — участок проспекта Победителей. Сначала рассмотрим фотографию из 1972-го: Дворец спорта уже стоит, напротив него виднеется гостиница «Юбилейная», а вот кинотеатр «Москва» еще строится. В правой части кадра все не так, как мы привыкли. Например, видим огромный стадион спортивного общества «Трудовые резервы», сейчас на его месте — воды Свислочи. Один из мостиков от Троицкого предместья, который раньше вел к стадиону, теперь тянется к Острову слез, искусственно насыпанному в конце 80-х — начале 90-х.

Комаровка без рыночного павильона

Перенесемся на перекресток улиц Веры Хоружей и Куйбышева. 50 лет назад на привычном месте стоял Дом мебели, а вот примечательного павильона Комаровского рынка еще не было, его построят в конце 1970-х. На старом снимке рыночные ряды видны справа от Дома мебели. На фото «было» заметен пятачок с автобусами, это автостанция, на месте которой сейчас многоэтажки.

Вокзал с историческим зданием

Район железнодорожного вокзала вполне узнаваем. Правда, в основном благодаря привокзальным башням и многочисленным рельсам напротив. Вокзал на снимках пятидесятилетней давности не тот, что сейчас, а исторический. Торгового центра «Галилео» с крытым автовокзалом, понятно, не было и в проекте. И башни факультета международных отношений БГУ на прежнем фото не видать.

Старый аэропорт с самолетами

Пока в БССР еще давали ложные названия остановкам общественного транспорта у некоторых стратегических объектов, чтобы «запутать врага», американские спутники вовсю фотографировали, например, аэропорт. Да так, что самолеты можно сосчитать! Спустя 50 лет на фото сверху, понятно, никаких самолетов: на бывшем летном поле строится квартал «Минск-Мир». Здание аэропорта, к счастью, на месте. Удивительным образом хорошо сохранилась и колоритная зеленая площадка с дорожками перед ним.

Восток без Национальной библиотеки (и вообще без ничего)

На старом фото здесь привязывает к современной реальности только проспект, который тогда еще назывался Ленинским. На берегу проспекта стоит себе деревенька Большая Слепня и еще не в курсе, что спустя несколько десятилетий прямо на ее месте водрузят ромбокубооктаэдр Национальной библиотеки. Перемены, конечно, впечатляют.

Немного Уручья без многоэтажек

На съемке спутника полвека назад отлично видно Уручье. Правда, это еще не советский микрорайон многоэтажек, а одноименная деревня: тянется в кадре с севера на юг. Эта точка Минска тоже сильно изменилась, привязаться помогает проспект и несколько небольших дорог, а еще бывшее деревенское кладбище, теперь поросшее лесом.

Площадь Бангалор с объемным частным сектором

Вот — вполне узнаваемое кольцо площади Бангалор. На старом снимке уже выстроены в ряд три многоквартирных дома вдоль будущей улицы Сурганова. Собственно, самой Сурганова на этом участке еще нет. Позже ее проложат через частный сектор. Вытеснят усадебные домики и многоэтажки.

«Пушкинская» без кинотеатра и гостиницы

Продолжим пролетать над минскими «спальниками». Вот район теперешней станции метро «Пушкинская». 50 лет назад параллельно улице Опанского (теперь — Притыцкого) тянулась деревня Тивали. Сегодня где-то здесь — кинотеатр «Аврора», гостиница «Орбита» и недострой «Гулливер» (на месте каких-то построек, похожих на колхозные). А вот значительная часть квартала между проспектом Пушкина и улицей Болеслава Берута и полвека назад стояла на своем месте.

Каменная Горка без многоэтажек

Там, где сейчас знаменитый спальный микрорайон Каменная Горка примыкает к МКАД, полвека назад можно было долго идти по полю, не наткнувшись ни на одно здание. Никакого тебе торгового центра «Простор», вообще ничего. Деревня Кунцевщина, которая располагалась неподалеку, в кадр не попала.

Лошицкие сады

Закончим парой снимков из Лошицы. На свежем фото дорога тянется вверх — это кусочек Игуменского тракта, асфальт в правом верхнем углу — улица Чижевских, идущая здесь параллельно реке Лошице. В левой части кадра — микрорайон вдоль улицы Каруся Каганца. Старый снимок со спутника описывать просто: сады, сады, сады.

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