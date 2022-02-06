Названы лучшие продукты для укрепления костей 6.02.2022, 14:53

3,314

Они значительно снижают риск развития остеопороза.

Без крепких костей и суставов любое движение давалось бы нам с трудом, поэтому очень важно поддерживать здоровье опорно-двигательного аппарата, в том числе и с помощью правильного питания.

Диетолог Анжелика Дюваль перечислила продукты, которые помогут укрепить кости и суставы, а также снизят риск развития остеопороза, пишет u-news.com.ua.

«Для здоровья скелета необходимо получать достаточное количество серы, кремния, коллагена, гиалуроновой кислоты, витаминов С, К, Д, Е, А и группы B, а также жирных кислот омега-3. Поэтому без разнообразного и сбалансированного рациона никак не обойтись»,— объяснила диетолог.

По словам специалиста, лучшими продуктами для укрепления костей и суставов являются запеченная или приготовленная на пару жирная рыба, зелень, такая как петрушка, лук, базилик и сельдерей, супы на основе костного бульона, качественные нерафинированные масла, например оливковое, конопляное или тыквенное, а также нут. «

Два раза в неделю добавляйте в рацион жирную рыбу и нут, а зелень и овощи ешьте каждый день. Это окажет значительную поддержку не только костям и суставам, но также нервной системе и сердцу. Супы на костном бульоне можно есть три раза в неделю, они являются богатым источником коллагена»,— рекомендует Анжелика Дюваль.

Употребление некоторых продуктов и напитков диетолог, наоборот, советует ограничить.

«Желательно исключить или ограничить потребление чрезмерно соленой и копченой пищи, а также пакетированных соков, морсов, крепкого чая, кофе и сладких газированных напитков, так как сахар стимулирует воспалительные процессы, а кофеин выводит большое количество минеральных веществ из костей. Вместо обычной соли лучше использовать солезаменители со сниженным количеством натрия»,— рассказала специалист.

Сокращение потребления соли особенно важно для женщин в период климакса, поскольку злоупотребление соленой пищей на фоне дефицита эстрогенов значительно ухудшает минеральную плотность костей.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».