Польские артиллеристы помогли зубрихе Маньке пробраться из Беларуси в Польшу 4 6.02.2022, 14:58

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Видеофакт.

Зубриха по кличке Манька несколько недель блуждала в белорусско-польской приграничной зоне, но из-за забора не могла пройти в Польшу к своим сородичам. На помощь животному пришли польские артиллеристы, сообщается на странице Беловежского национального парка в Facebook.

За Манькой несколько недель наблюдали сотрудники парка. Ее много раз заманивали свеклой и сеном, которые доставляли на границу работники парка, но она в Польшу все не шла.

Утром 5 февраля в заборе из колючей проволоки на белорусско-польской границе сделали проход и животное присоединилось к двум своим сородичам на польской стороне.

За помощь в «репатриации» зубрихи Беловежский национальный парк поблагодарил военнослужащих 11-го артиллерийского полка.

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