В Россонах медики пожаловались на «кадровый голод» 6.02.2022, 15:03

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Нагрузка на оставшихся врачей — сверхвысокая.

Одной из главных проблем районной больницы в Россонах Витебской области является «кадровый голод». Об этом сообщила главврач ЦРБ Ольга Лацузбая на заседании медико-санитарного совета, передает «Голас Расоншчыны».

Врачей в больнице по-прежнему не хватает, а нагрузка на имеющихся медиков сверхвысокая. Это влияет на качество и доступность медицинской помощи, отмечает госгазета.

Сейчас ситуация несколько улучшилась: в декабре вернулась из декретного отпуска и работает в поликлинике врач общей практики и по совместительству кардиолог, принят на работу врач-эндокринолог, обучение проходит врач по УЗИ. Но этого недостаточно, поэтому главврач направила заявку на 13 молодых специалистов-врачей и 14 медсестер.

— Я уверена, что кадры решают все. Несмотря на их нехватку и неблагоприятную эпидемиологическую ситуацию в районе, люди трудились, не жалея ни сил, ни времени. Безусловно, мы надеемся на пополнение как врачей, так и среднего медперсонала, — сказала Ольга Лацузбая.

Начальник отдела организации медицинской помощи Витебского облисполкома Елена Тишина на это сказала, что на областном уровне о кадровой проблеме «в курсе».

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