«Помогут нам только высшие силы»: белорусы с симптомами «омикрона» пришли в воскресенье к врачу 5 6.02.2022, 15:17

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Что происходит в поликлинике №1 города Молодечно?

В Молодечно во взрослой поликлинике №1 в воскресенье, 6 февраля, вел прием только дежурный терапевт. К началу рабочей смены доктора, к 09:00, собралось около 20 больных. В это же время начала работу и детская поликлиника. К половине десятого часа врач приняла двоих маленьких пациентов, сообщает

В субботу и воскресенье поликлиники работали в связи с подъемом заболеваемости острыми респираторными инфекциями ОРВИ и COVID-19.

Врач принимает больных только с признаками ОРВИ и омикрона. Центральный вход в поликлинику №1 в 09:00 закрыт. Регистратура не работает. Людей встречает охранник Анатолий.

Охранник просит молодечненцев входить через боковую дверь, в которую в обычные дни заходят пациенты для повторного приема. Объявление на дверях главного входа отправляет туда же.

Анатолий рассказал корреспонденту МЛЫН.BY:

– Сегодня работает только дежурный терапевт, который принимает больных с температурой. Талоны им брать не надо, прием – по очереди. Вчера, в субботу, вход был через центральные двери, и регистратура работала. Делали уколы, перевязки. Людей вчера с утра к открытию собралось прилично – около 30 человек. А сегодня я разве что санитарку нашу охраняю. Весь прием – в единственном кабинете дежурного терапевта.

В коридоре возле кабинета №15, в котором ведется прием, – живая очередь. Люди мрачны и молчаливы.

Мужчина средних лет пришел с женой. Рассказывает, что у нее температура 38 и сильный кашель. Супруги отказываются себя назвать.

– У меня пока со здоровьем все нормально, – говорит мужчина. – Пришел жену поддержать. Какой у нее диагноз – не знаем. К врачу ведь еще не попали. Пресса, вы говорите? Ох, думаю, нам сейчас помогут только высшие силы.

Какой-то мужчина боится, что врач может его не принять. Он обращается к проходящей мимо санитарке:

– Я же из деревни приехал. Доктор может сказать: «Езжай домой и вызывай скорую». Как вы думаете: примет?

Санитарка отвечает:

– А вы загляните в кабинет и спросите.

Николай пришел в поликлинику за несколько минут до 09:00. В очереди он уже далеко не первый.

– Вчера температура была 38,4. Пил парацетамол, – говорит Николай. – Горло болит, кашляю. Жена уже переболела. Я до сих пор был здоров. Теперь вот тоже пришлось обращаться к врачу.

Люди продолжали подходить и занимать очередь. Молодечненцам не до общения с журналистом. И это абсолютно понятно. Тем более – не до разговоров с прессой доктору, который в этот выходной день ведет прием, поэтому в кабинет №15 корреспондент даже не пытался заглянуть. Больным нужно лечиться, врачу – лечить. Какие уж тут интервью…

К 09:40 детский врач приняла пятилетнего и годовалого мальчиков. В детской поликлинике в это воскресенье прием ведет терапевт Ирина Белорусец.

Об этом сказал корреспонденту МЛЫН.BY сторож Михаил Яковлевич, который встречает пациентов в холле.

Возле кабинета терапевта на кушетке лежит верхняя одежда и вещи, значит, прием ведется прямо сейчас.

Через несколько минут из кабинета выходит молодая пара с меленьким сыном. Мальчика зовут Глеб. Его привели к врачу папа Дмитрий и мама Яна.

– У сына позавчера температура поднялась до 39,5. Сбивали парацетамолом, – рассказывает Дмитрий. – Вчера обращались в приемный покой детской больницы. Там сказали прийти сегодня на прием в поликлинику. Вот мы и пришли. Доктор назначила лечение.

Ирина Белорусец – заведующая поликлиникой.

Она рассказала журналисту нашего портала:

– Годовалый мальчик – это второй мой пациент с начала сегодняшнего дня. Первым был тоже мальчик. Он 2016 года рождения. Болеют сейчас все – и взрослые, и дети. Вчера вели прием с 09:00 до 15:00. Приняли около 20 человек. Но мы ведь по субботам и так работаем. У детей наблюдаем симптомы ОРВИ. Возраст – абсолютно разный. Признаков коронавируса я у своих пациентов пока не замечала. Сегодня будем принимать больных до 14:00.

Ирина Белорусец отметила, что невозможно дать прогноз, сколько маленьких больных к ней обратится в этот выходной день. Собственно, как и в любое другое время.

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