«Поставьте оружие в Украину!»: лауреаты Нобелевской премии обратились к немецким властям

«Поставьте оружие в Украину!»: лауреаты Нобелевской премии обратились к немецким властям4
- 6.02.2022, 15:23
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Светлана Алексиевич и Герта Мюллер опубликовали свой призыв на страницах издания «Шпигель».
На страницах издания «Шпигель» Герта Мюллер и Светлана Алексиевич обратились к Германии с просьбой о срочной поставке оружия Украине.
«Оба лауреата Нобелевской премии резко критикуют немецкие власти, обвиняя их в компрометации страны на глазах всего мира», — информирует TVP.
По мнению Алексиевич, поддержка Украины важна не только для Киева, но и для Беларуси. Она упомянула, что во время одного из своих визитов в Украину была свидетелем перевозки тел украинских военных, убитых на Донбассе.
«На протяжении веков было принято, чтобы люди покидали дома и стояли на коленях у дороги. Это было шокирующее зрелище. Этих парней расстреляли российские наемники. Немецкие политики, которые уже отказывали в оружии этим ребятам, должны знать такие сцены, чтобы понять, что им сейчас делать», - объясняет Алексиевич.
В свою очередь Мюллер, получившая Ноблевскую премию от Шведской академии в 2009 году, считает, что Германия «не может ссылаться на свое нацистское прошлое, чтобы оправдать отказ от поставок оружия Украине».
«Именно благодаря истории Германия должна сейчас помочь», - подчеркивает Мюллер. Прежнее решение немецких политиков отправить каски было, по ее мнению, «позором на весь мир».
«Будут и дальше отправлять фенхель в мешках? Гробы для погибших украинских воинов?» - иронично спрашивает она.
Мюллер заявила, что политика Владимира Путина угрожает не только Украине, но и всем странам Восточной Европы. «Почему румыны, поляки и все остальные обязательно хотели в НАТО? Не для нападения на Россию, а для защиты от России», - заявила Нобелевский лауреат.