Аналитик: Путин вернется к реализации изначальных планов по смещению Лукашенко 17 6.02.2022, 15:29

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Подготовка Кремля к работе по этому направлению идет полным ходом.

Директор Центра стратегических и внешнеполитических исследований политолог Арсений Сивицкий написал о планах Кремля в отношении Беларуси.

Сейчас, когда стратегический разворот США "на восток" и переориентация со сдерживания России на стратегическое соперничество с Китаем в глобальном масштабе и в Индо-Тихоокеанском регионе, в частности, становится все более явным, что переговоры между РФ и США/НАТО/ЕС о новой системе соглашений по европейской и глобальной безопасности продолжатся и увенчаются успехом (условно новый ДРСМД, новый ДОВСЕ, новый Венский документ, выход на СНВ-4 и т.д.).

По крайней мере, из-за фактора Китая в подобном исходе заинтересованы и США, и Россия. И такой исход, судя по всему достижим независимо от того, будет ли Украина выполнять Минские соглашения на условиях Кремля или выйдет из них.

И если эта логика верна, то как только переговорный процесс будет запущен с учетом новых вводных, Россия вернется к реализации изначально задуманных планов - контролируемого транзита власти / смены режима в Минске.

Пока все внимание сконцентрировано на эскалации напряженности вокруг Украины, подготовка Кремля к работе по белорусскому направлению идет полным ходом: усиление экономического давления за счет отказа Минску в предоставлении финансовой помощи и сокращение финансовых потоков, создание национального правительства в изгнании, переброска ЧВК и т.д.

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