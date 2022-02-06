Пенсионеры из белорусской глубинки три года живут в одном доме с аистихой 7 6.02.2022, 15:50

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Сначала она была Гошей, а потом стала Дашей.

Три года назад в деревне Калинино Буда-Кошелевского района ураганом сломало старую липу с буслянкой и два аистенка оказались на улице без родителей. Пенсионер Владимир Иванович взял их к себе домой. Один птенец не выжил, а второй живет и по сей день в одном доме с сельчанином, пишет газета «Авангард».

Фото: budakosh.by

Владимир Иванович взял птиц к себе из жалости — боялся, что без него они погибнут.

— Соседский сын сбил ящик, сена подложил и посадил туда птенцов. Взгромоздил его на крышу и накрепко прибил. Мы надеялись, что родители прилетят и спасут их. Но они так и не вернулись. Не могли мы смотреть, как малыши с голоду умирают, и сняли их с крыши. Выжил, правда, только один птенец. Мы назвали его Гошей. Сосед отвез его к ветеринару. Там сделали рентген и выяснили, что у него повреждено крыло. А еще Гоша оказался девочкой. У нас и документ имеется. Так у нас появилась Даша, — рассказал пенсионер.

Фото: budakosh.by

Даше наложили повязку на крыло, но кости неправильно срослись и она так и не научилась летать. С тех пор аистиха живет в одном доме со своими спасителями.

Питается птица килькой и куриными шейками, зимой на улицу не выходит: расхаживает по дому и смотрит телевизор. Во дворе Даша появляется только с наступлением тепла. Выходит на улицу червяка поклевать или лук с грядок повыдергать.

Фото: budakosh.by

Выпустить птицу на свободу пенсионеры боятся — к такой жизни она не приспособлена. Владимир Иванович надеется пристроить свою аистиху в зоопарк или питомник.

— А если нет, что ж, будем как-то вместе сосуществовать, — сказала жена Владимира Ивановича Татьяна.

Фото: budakosh.by

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