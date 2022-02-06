Популярный блогер рассказал, как НАТО кормило Россию 12 6.02.2022, 16:02

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Гуманитарная помощь от стран Альянса была бесплатной.

Известный блогер Максим Мирович в своем ЖЖ показал, как блок НАТО кормил Россию:

— Сейчас многие государственные СМИ в России любят рассказывать про "натовскую военщину" и про то, какой блок НАТО подлый и коварный, хотя на самом деле единственное столкновение советских солдат с НАТО произошло тогда, когда они разгружали бесплатную гуманитарную помощь из агрессивного блока НАТО для России.

Произошло это в начале девяностых годов — когда потерпевшая полный крах советская "плановая" экономика была уже не в состоянии обеспечить людей даже самыми простыми продуктами питания — и коварный блок НАТО силами ВВС США осуществил массированный налет на Россию, доставив туда при помощи 282 рейсов более 7000 тонн продовольствия — замороженных окорочков, сухих питательных смесей, пюре, консервов, медикаментов и прочего. Произошло это, кстати, ровно 30 лет назад — в январе 1992 года.

01. На этом фото наглядно запечатлено, как коварный погрузчик из блока НАТО, груженый всякими продуктами, пытается напасть на советского солдата, чтобы отобрать у него рваную гимнастерку времен Великой Отечественной войны, шапку-ушанку и кирзовые сапоги с портянками:

02. Очень секретный снимок — на нем коварный бомбардировщик НАТО привез свой страшный груз — мороженые куриные окорочка, сухие смеси Nestle и пюре быстрого приготовленя Uncle Ben's.

03. Советские курсанты разгружают мешки с чем-то вроде муки или сахара. Кстати, за последние 150 лет это был четвертый раз, когда коварные США спасали Россию от неминуемого голода.

04. А вот и сами коварные НАТОвцы, что тайно прилетели в самолетах вместе с грузом. Сейчас помогут разгрузить свои банки, а потом обязательно украдут у бывших советских граждан самое ценное — бесплатную хрущевку, поломанные санки, старые лыжи "Телеханы", чайный гриб, подшивку "Наука и жизнь" за 1986-89 годы, дембельский альбом и гантели.

05. Вот этот уже показывает — мне, мне гантелю ржавую с балкона! Хотя бы одну!

06. Многодетная семья открывает посылку с продуктами от страшных НАТОВцев:

07. А в конце так сказать вишенка на торте. Гуманитарная помощь от стран НАТО для СССР/России была бесплатной, но многие товары из нее появились в продаже в местных магазинах. Таким образом добрая и мудрая советская власть решила немного нажиться на собственных гражданах...

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