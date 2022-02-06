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Испанский стыд

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  • Александр Опейкин
  • 6.02.2022, 16:07
  • 9,982
Испанский стыд

Интерес белорусов к нацкоманде на Олимпиаде нулевой.

Никогда я еще не видел такой подавленности у белорусских спортсменов, как на этой Олимпиаде. Интерес белорусов к нацкоманде нулевой. Вся лента пустая, нет ни фото со спортсменами, ни зажигательных креативных видео в поддержку атлетов. Выступление спортсменов, по всей видимости, будут наблюдать в основном «родные и близкие покойного».

Любовь к своему спорту невозможна без национального консенсуса. Национальный консенсу невозможен без ухода Лукашенко, освобождения политзаключенных, наказания причастных к насилию после августа 2020 года, свободных и справедливых выборов.

Сегодня же мы имеем спорт только как пропагандистскую ширму. Это фикция, неуклюжая имитация олимпийской сборной. Ее роль такая же, как у статистики по ковиду от Минздрава — пытаться показывать, что в стране все в порядке, и что «горит одна сосна». Медали сейчас никому не нужны: ябатьки молятся, абы чего не случилось на Олимпиаде, а большинству беларусов вообще плевать. Уровень восприятия такой же, как спортсменов из Сенегала — такие же далекие и чужие.

Ну а вот так провожали нашу сборную. Без слез это смотреть нельзя:

Дна нет.

Александр Опейкин, telegram

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