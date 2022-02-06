Президент Кыргызстана отказался летать на российском Ту-154М

Президент Кыргызстана отказался летать на российском Ту-154М6
- 6.02.2022, 16:36
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Теперь он пользуется частным бортом.
Для рабочего визита президента Кыргызстана Садыра Жапарова в Китай арендовали частный самолет, так как безопасный срок эксплуатации борта № 1 Ту-154 закончился
Для поездки в Пекин был арендован частный борт Embraer Lineage 1000.
«Дальнейшая безопасная эксплуатация самолета не представляется возможной. Все сопутствующие расходы покрыты за счет внебюджетных средств, из республиканского бюджета ничего не тратилось», – пояснил пресс-секретарь главы государства Эрбол Султанбаев.