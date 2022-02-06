Лукашенко захотел стать полковником российской армии

Лукашенко захотел стать полковником российской армии45
- 6.02.2022, 16:42
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Позорное заявление путинской марионетки.
В интервью российскому пропагандисту Соловьеву Лукашенко рассказал о том, что Путин обещал ему звание полковника, но так до сих пор не присвоил. Перед этим Соловьев спросил, что за погоны носит белорусский диктатор (на них вместо звезд находится герб-капуста):
— Я подполковник по званию. Я ж не могу себе генералиссимуса звезду повесить или генеральскую. Путин — полковник. Обещал мне полковника присвоить. До сих пор не присвоил.
— Полковника кого может присвоить Путин? — рассмеялся Соловьев.
— Российской армии, — ответил Лукашенко.