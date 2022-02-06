Немецкая оппозиция допускает поставки оружия Украине, но при условии 8 6.02.2022, 16:55

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В правительстве Германии придерживаются иной точки зрения.

Украина могла бы получать немецкое оборонительное оружие, но не напрямую от Германии, а в рамках европейских поставок, считает глава «Христианско-демократического союза» Фридрих Мерц.

«О поставках оружия только из Германии не может быть и речи. Но, на мой взгляд, возможна совместная европейская поставка оборонительного оружия в Украину», - сообщил он в интервью немецкому изданию Bild.

С аналогичным предложением выступал и нынешний вице-канцлер, сопредседатель «Зеленых» Роберт Габек.

Мерц также не исключает усиления санкций против России в случае открытого вторжения в Украину. «Мы должны быть в состоянии себе это позволить. Мир важнее процветания. Поэтому все варианты рассматриваются», - цитирует политика «Европейская правда».

В одиночку Германия не будет поставлять оружие Украине, подчеркнула министр обороны Кристине Ламбрехт в интервью изданиям медиагруппы Funke.

«Это четкая позиция федерального правительства ФРГ – и в прошлых легислатурных периодах: мы не поставляем вооружение в кризисные регионы, чтобы не способствовать там дальнейшей эскалации», – цитирует Ламбрехт DW.

Задачу Берлина министр видит в поддержаний усилий по дипломатической разрядке напряженности в регионе.

«В конфликте вокруг Украины партнеры вернулись за стол переговоров – например, в рамках Совета Россия-НАТО и нормандского формата. Поэтому сейчас наша задача – это деэскалация. Мы хотим разрешить этот конфликт мирным путем», - пояснила министр.

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