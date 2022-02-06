Время избавляться от белорусских рублей? 1 6.02.2022, 17:56

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Национальная валюта может отправиться в санкционное пике.

Экспорт калийных удобрений из Беларуси может резко снизится, что приведет к сокращению поступлений валюты от экспорта и к изменению курса доллара на Белорусской валютно-фондовой бирже, пишет сайт «Белорусы и рынок».

Длительное время санкции против Беларуси не оказывали значительного влияния на приток валютной выручки в страну и на курс рубля, но с февраля ситуация кардинально изменилась.

С 1 февраля 2022 года Литва остановила транзит белорусского калия через свою территорию. После этого Беларусь ввела запрет транзита из Литвы следующих железнодорожным транспортом нефтепродуктов, химических и минеральных удобрений, погруженных на станциях Литовских железных дорог.

При этом премьер-министр РБ Роман Головченко заявил, что Беларусь готова к переговорам с Литвой, но переориентирует свои экспортные поставки на Россию, и предъявит к Литве иски в связи с нарушением последней контрактов и упущенной выгодой Беларуськалия.

Он также сообщил, что у белорусских калийщиков будут потери, связанные с изменением транспортных маршрутов, но они будут компенсированы ростом цен на калийные удобрения на мировом рынке.

Произойдет это или нет, неизвестно, но в ближайшее время поставки белорусских удобрений, скорее всего, сократятся, что приведет к уменьшению экспорта Беларуси. Оно может оказаться довольно значительным, так как российские порты технически способны обеспечит перевалку только 2–3 млн тонн белорусских удобрений (если не считать возможности использования мощностей для погрузки угля), а Беларусь экспортирует около 12,5 млн тонн калийных удобрений в год, зарабатывая на этом примерно 3 млрд долларов.

Ситуация может усугубиться в связи с включением в санкционную войну все новых товаров и услуг. В частности, Эстония сообщила о решении прекратить транзит нефтепродуктов под таможенным кодом 2707 через Эстонию. Теперь не исключены ответные санкции Беларуси и в отношении Эстонии.

Кроме того, Украина сообщила об отключении с 24-26 февраля трансграничных линий электропередач между двумя странами. То есть, экспорт белорусской электроэнергии в Украину станет невозможным. Это тоже приведет к снижению белорусского экспорта, хотя и сравнительно небольшому.

Пока что санкционная война идет по нарастающей, поэтому в какой-то момент негативный эффект от подобных событий может стать существенным. Но пока этого не произошло.

Должно пройти какое-то время, пока станет ясно, как сильно санкции повлияют на белорусский экспорт. Поэтому в ближайшие дни ситуация на валютном рынке Республики Беларусь, скорее всего, изменится незначительно.

Возможное снижение предложения валюты не будет сказываться заметным образом на динамике курса доллара на БВФБ. То есть, этот курс будет по-прежнему зависеть от изменений курса доллара на Московской бирже. А там можно ожидать повышенной волатильности в связи с новостями о событиях в Украине и санкционной войне России с США и ЕС.

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