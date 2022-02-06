270 мигрантов согласились покинуть Литву и получат по 1000 евро 6.02.2022, 18:11

Абсолютное большинство мигрантов составляют граждане Ирака

270 мигрантов, нелегально попавших в Литву в этом году, согласились добровольно вернуться в страну происхождения коммерческими рейсами на следующей неделе и получат выплату в 1000 евро.

Об этом сказал заместитель начальника пограничной службы Литвы Римантас Петраускас в комментарии BNS.

"На данный момент у нас 272 человека, которые покинут страну, абсолютное большинство — с компенсацией в 1000 евро. Единицы улетели и не получили этих выплат", — сказал Петраускас.

По его словам, абсолютное большинство мигрантов составляют граждане Ирака, несколько человек возвращаются в Россию и Индию. Мигрантов перевозят коммерческими рейсами, еще около 80 человек не покинули страну.

"Они будут отправлены в ближайшее время, потому что рейсы в Стамбул выполняются шесть дней в неделю, а затем они будут распределены туда, где они должны быть. Мы думаем, что это количество будет отправлено к середине следующей недели", — сказал он.

Чиновники сопровождают вылетевших в Вильнюсский аэропорт, к рейсу, где они получают пособие в размере 1000 евро.

По словамПетраускаса, после снижения компенсаций с 1000 до 300 евро с 21 января этой возможностью пользуются немногие.

В прошлом году в Литву въехало более 4,2 тысячи мигрантов, многие из которых являются иракцами. Литва и другие западные страны обвиняют минский режим в организации потоков мигрантов и называют это гибридной агрессией.

На сегодняшний день более тысячи мигрантов покинули Литву добровольно или были насильственно депортированы.

В пяти центрах размещения в Литве остается почти 3,1 тысячи мигрантов.

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