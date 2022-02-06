Бросай мундир, пошли домой! Михаил Пожарский

6.02.2022, 18:27

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Косоворотка как символ освобождения от имперской русскости.

Здесь неожиданно случился косоворотко-гейт. Раз уж я оказался лицом этих косовороток, наряду с Гнойным, Хвойным и другими замечательными людьми, расскажу, пожалуй, что мне в косоворотках нравится.

Дело в том, что косоворотка - это символ освобождения от имперской русскости. Как правильно пишут: косоворотка - это элемент сельской, этнической культуры. Но давайте попробуем вспомнить, кто еще сумел популяризировать свою сельскую этническую культуру. Сразу вспоминаются всякие шотландцы да ирландцы. Кильты, джига, день Св. Патрика и т.д. Но попробуйте вспомнить этническую культуру Англии. Что такое "английский национальный костюм"? С большой вероятностью в памяти всплывут характерные красные мундиры. Если вы попробуете вспомнить немецкую этническую культуру, то в памяти, наверняка, всплывет нечто баварское. Тогда как "национальный костюм" объединенной Германии - это прусский военный мундир.

Не зря тот же Просвирнин говорил, что русский национальный костюм - это военная форма (зеленая), а к косовороткам относился с иронией. В этом смысле русские - как англичане или пруссаки. Русская культура - это культура государственная. И никак иначе. Здесь уместно вспомнить концепцию антрополога Джеймса Скотта, который делит народы на периферийные и равнинные.

Этническая идентичность в полном смысле этого доступна только периферии - собственно, они используют ее как основу для коллективного действия, позволяющего избегать государственной власти. Тогда как идентичность равнинных, государственных народов - это максимальная унификация. Чтобы стать ханьским китайцем, достаточно было принять ханьский культ предков, но главное - перейти на поливное рисоводство и платить налог.

Аналогично и с русскими: русский - тот, кто платит подушную подать и поставляет рекрутов в армию. Поэтому из русских чаще старались бежать и выписываться: в казаки, сибиряки, старообрядцы, поморы и т.д. Оно и понятно: быть народом-пушечным мясом - это вообще такое себе удовольствие.

Конечно, можно вспомнить, что "этническая культура" была представлена в театрах и фольклорных ансамблях, на каком-нибудь "костюмированном балу 1913 года". Но это аргументы в копилку того же тезиса: этническая культура была унифицирована сверху и ей было отведено строгое место в рамках идеологической подкладки "государственного национализма". Для людей, которые в остальное время носили военный или гражданский мундир.

И совсем другое дело - это пересобирать этническую культуру, как нечто предназначенное для повседневности, а не для подмостков Большого театра. Это уход от роли народа-мундира, движение в сторону народа, который, наконец-то, сам формирует собственную идентичность. В общем, русский: бросай мундир, пошли домой.

Михаил Пожарский, Telegram

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