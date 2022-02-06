Как в анекдоте: НОК Беларуси попытался выдать провал спортсменки за успех 2 6.02.2022, 18:43

7,012

Мастерство заголовка от спортивных чиновников.

4 февраля в Пекине состоялась церемония открытия зимних ОИ-2022. Но представители сразу трех видов – биатлона, фристайла и фигурного катания – туда от Беларуси не поехали. Находящийся на короткой ноге с белбиатлоном сотрудник газеты Минспорта Руслан Васильев написал такое объяснение: «Пекин далеко от [места расположения биатлонного стадиона в] Чжанцзякоу, время позднее, ковидная ситуация на Играх сложная, да и назавтра уже смешанная эстафета», пишет «Трибуна».

Однако что мешает одним, то, похоже, у других затруднений не вызывает. Хотя тут вопрос, как понимать сообщение НОК о том, что в открытии от Беларуси приняли участие «члены административной группы, команды по конькобежному спорту, лыжным гонкам, горным лыжам» – то ли команды были представлены целиком, то ли все-таки отдельными членами. Так-то НОК выложил и общее фото, но мы, честно признаться, не сильны в узнавании людей в масках.

Впрочем, конькобежцам ехать было недалеко – они соревнуются в том же Пекине. Но, как и у биатлонистов, на следующий день у Марины Зуевой был свой старт – забег на 3000 метров. Профильной у Зуевой считается 5000 м, но в квалификационном рейтинге ее результаты по времени на этих дистанциях практически равнозначны – на 3000 м она была 15-й, а на 5000 м 14-й. Однако на ОИ что-то пошло не так – уж не знаем, в открытии ли Игр дело, но если на декабрьских этапах КМ Зуева на 3000 м показывала время в 3:59.228 и 4:01.032, то в Пекине получилось лишь 4:08.70, а плюс семь с лишним секунд для вида, где топ-10 укладывается в 6,5, смерти подобно. Нынешнее время хуже, чем у самой Зуевой на ОИ-2018 – тогда с 4:06.67 удалось занять 11-е место, а сейчас лишь 16-е. Сама конькобежка заявила, что «по дистанции не все сделала, на что рассчитывала». НОК, кажется, пытался подбодрить спортсменку – дал новость с заголовком «Зуева в топ-20». Правда, комитет не отметил, что иначе и быть не могло – на старт трехкилометровой дистанции, собственно, выходили ровно 20 спортсменок.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».