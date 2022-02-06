Как мы дожили до «черного рынка» картофеля 6.02.2022, 19:09

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Когда вы решили, что вам не до законов, будьте готовы, что вскоре станет и не до экономики.

В Беларуси введены очередные ограничения на вывоз из страны сельскохозяйственной продукции. Вслед за мукой и гречкой под запрет попали капуста, яблоки и лук. Под вопросом также картофель, морковь и свекла, пишет «Салiдарнасць».

С картофелем и вовсе случилась любопытная ситуация. Как отметил в эфире у наших коллег экономист Сергей Чалый, ручное регулирование цен начинает приносить неожиданные плоды. Во-первых, ассортимент овощей, цены на которые регулируются государством, снизился. Как и качество той же моркови или картофеля.

Эксперт рассказал анекдотичную историю знакомого минчанина. Тот пришел на рынок за картофелем, но нашел лишь мелкую, более похожую на семенную бульбу. На его вопрос, что случилось, продавец ответил в стиле «вы же все понимаете». Мол, за такую цену никто хороший картофель продавать не будет. И тут же намекнул, что за хорошую цену готов предложить и хороший товар.

— Как же нужно было руками исказить рыночный механизм, чтобы в Беларуси появился «черный рынок» картофеля, — прокомментировал рассказ экономист.

Перефразируя расхожий мем, история смешная, а ситуация тревожная. Сколько бы не успокаивали чиновники заявлениями о том, что в Беларуси хватает собственных овощей и фруктов, их же слова о необходимости уберечь внутренний рынок, наводят на совершенно иные мысли.

Например, о том, что яблок и капусты у нас ровно столько, чтобы хватило самим. И предупреждения о возможном продлении запрета на вывоз до полугода намекают на попытки дотянуть до следующего урожая.

Как такое стало возможно? Легко! Когда председатель колхоза вместо выполнения своих прямых обязанностей пугает своих работников «бандеровцами-нацистами» и примкнувшим к ним белорусским «беглым оппозиционерам».

Проблемы с яблоками появляются, когда власти начинают ссориться с соседями, у которых эти самые яблоки закупали годами. К слову, как только Беларусь ввела запрет на импорт яблок из Польши, белорусские торговые сети закупились яблоками из Украины. Той самой Украины, которую белорусский правитель готов победить в войне «за 3-4 дня». Украины, где зарплаты местных аграриев растут вместе с экспортом, хоть страна уже восьмой год находится в состоянии реальной, а не выдуманной войны.

На днях правитель вспомнил Брежнева. Не без сентиментальных ноток в голосе. Но вот вопрос — какие ассоциации с той эпохой возникают у простых белорусов? Особенно, если учесть пустеющие полки в овощных отделах.

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