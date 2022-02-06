Двое в белом, остальные — в… 1 Владислав Иноземцев

6.02.2022, 19:16

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Мир окончательно разделился на две части.

Рождающиеся в России внешнеполитические инициативы и документы в последнее время вызывают не столько иронию, сколько оторопь – но мастерство отечественных политиков поистине безгранично. Подтверждением тому служит опус, названный «Совместным заявлением Российской Федерации и Китайской Народной Республики о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии» (все далее используемые цитаты приводятся по официальному тексту этого документа). Не будем придираться к формулировкам, которые могли стать результатом гугловского перевода с русского на китайский и обратно, поговорим по существу.

Описание новой эпохи дано в тексте предельно выпукло и емко. Мир окончательно разделился на две части. В одной – Россия и Китай, тысячелетние цивилизации, которые «имеют глубокие традиции демократии, основанные на широкой народной поддержке» (причем тут же подчеркнуто, что «право судить о том, является ли государство демократическим, есть только у его народа» [и это очень креативный подход – ведь если народ «имеет право судить», но не располагает возможностями это суждение высказать, то, вероятно, о демократизме государства может судить его руководитель, и более никто в мире]); в другой – остальные страны, которые «на самом деле представляют собой пример попрания демократии и отступления от ее духа и истинных ценностей».

В одной – Россия и Китай, которые, оказывается, «предпринимают серьезные меры и вносят важный вклад в борьбу с изменением климата», в другой – демагоги и скупердяи, которые «так и не предоставляют на деле развивающимся государствам ежегодную финансовую поддержку в размере 100 млрд. долларов США в рамках борьбы с климатическими изменениями». С одной стороны – Россия и Китай, «продолжающие наращивать кооперацию в сфере разработки и производства вакцин против новой коронавирусной инфекции и лекарственных препаратов для ее лечения, а также углублять сотрудничество в области общественного здравоохранения и современной медицины», с другой – потенциальные мошенники, «политизирующие проблему происхождения новой короновирусной инфекции». С одной стороны – Россия и Китай, приветствующие кремлевские инициативы по гарантиям безопасности в Европе, с другой – «отдельные государства, военно-политические союзы или коалиции, преследующие цель получения прямо или косвенно односторонних военных преимуществ в ущерб безопасности других, в том числе методами недобросовестной конкуренции, усиливающие геополитическое соперничество, раздувающие антагонизм и конфронтацию, серьезно подрывающие порядок в сфере международной безопасности и глобальную стратегическую стабильность».

Этот список противопоставлений можно продолжать практически бесконечно, а точнее – до конца принятого в Пекине документа. При этом, как уже было многими отмечено, Россия четко заявила о непризнании «независимости Тайваня в какой бы то ни было форме», хотя Китай не ответил ей взаимностью в духе рассуждений о принадлежности Москве русского мира, «границы которого нигде заканчиваются». Однако эти шероховатости, разумеется, никак не снижают значимости подписанного документа. Новые Мао и Сталин провели четкие границы, указали на противоречия и опасности современного мира – и они прекрасно знают, как сделать этот мир безопасным, а его жителей счастливыми. Единственным вопросом остается теперь вопрос о том, готовы ли все остальные жители планеты быть осчастливлены очередными визионерами и уверены ли они в том, что общества становятся демократическими и свободными исключительно потому, что в этих их качествах уверены составляющие их люди. Ведь если бы все действительно было так просто, наверное, и подобные заявления были бы не слишком нужны…

Владислав Иноземцев, «Эхо Москвы»

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