В Минске задержан фотограф Уладзь Гридин 6.02.2022, 19:23

Его фотографии публиковали мировые агентства и СМИ.

В Минске силовики задержали фотографа Уладзя Гридина, сообщает «Радыё Свабода» со ссылкой на родственников.

По информации родных, Гридин перестал выходить на связь с обеда пятницы 4 февраля. Сегодня они узнали, что фотограф находится в изоляторе на Окрестина.

Уладзь Гридин работал фотокорреспондентом «Радыё Свабода» до 29 августа 2020 года, когда власти лишили его и еще трех белорусских журналистов аккредитации.

В сентябре 2020 года Уладзь Гридин был задержан при исполнении журналистских обязанностей и провел 11 суток на Окрестина.

Гридин — победитель и призер конкурса Belarus Press Photo, его фотографии публиковали мировые агентства и СМИ.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».