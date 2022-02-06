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В Минске задержан фотограф Уладзь Гридин

  • 6.02.2022, 19:23
В Минске задержан фотограф Уладзь Гридин

Его фотографии публиковали мировые агентства и СМИ.

В Минске силовики задержали фотографа Уладзя Гридина, сообщает «Радыё Свабода» со ссылкой на родственников.

По информации родных, Гридин перестал выходить на связь с обеда пятницы 4 февраля. Сегодня они узнали, что фотограф находится в изоляторе на Окрестина.

Уладзь Гридин работал фотокорреспондентом «Радыё Свабода» до 29 августа 2020 года, когда власти лишили его и еще трех белорусских журналистов аккредитации.

В сентябре 2020 года Уладзь Гридин был задержан при исполнении журналистских обязанностей и провел 11 суток на Окрестина.

Гридин — победитель и призер конкурса Belarus Press Photo, его фотографии публиковали мировые агентства и СМИ.

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