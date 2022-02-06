Кто может стать новым главой НАТО? 6.02.2022, 19:34

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На смену Столтенбергу есть несколько кандидатов.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в конце сентября покинет свою должность и на смену ему уже есть несколько кандидатов, сообщает агентство DPA со ссылкой на источники.

Среди кандидатов на пост генсека НАТО бывшая премьер Британии Тереза Мэй. Кроме нее на главное кресло в Альянсе могут претендовать премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, премьер-министр Эстонии Кая Каллас, президент Румынии Клаус Йоханнис, а также бывший верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

Нового генсека НАТО, вероятно, выберут на саммите Альянса в июне 2022 года. Его кандидатуру должны одобрить все 30 стран-членов.

Напомним, Столтенберг возглавил НАТО в 2014 году. На сегодня его уже выбрали главой Нацбанка Норвегии, он займет новый пост после сложения полнолмочий генсека Североатлантического альянса.

С учетом срока истечения полномочий Столтенберга общий срок его пребывания на посту генсека альянса составит почти восемь лет. Это рекордный срок со времен Йозефа Лунса, который руководил НАТО 13 лет — с 1971 по 1984 год.

Назначение на пост генсека Альянса происходит по итогам выборов, проводимых представителями стран-участниц. Традиционно генсека выбирают от одной из европейских стран НАТО. С момента создания этой должности в 1952 году ее ни разу не занимал представитель США.

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