Как Лукашенко кинул Гуцериева 10 6.02.2022, 19:50

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Российский олигарх оказался в сложной ситуации.

Стачком «Беларуськалия» вспоминает о планах российского олигарха Михаила Гуцериева (который сейчас находится под санкциями Запада) и Александра Лукашенко:

— Еще два года назад Лукашенко планировал занять первое место в мире по производству и продаже калийных удобрений. При этом диктатор имел желание вместе с Михаилом Гуцериевым диктовать ценовую политику на мировом рынке калия. Сам же Миша Гуцериев говорил о том, что вложения в «Славкалий» — вложения на сто лет вперед, которые будут приносить прибыль не только ему но и республике.

Где теперь Миша со «Славкалием» и какие проблемы нажил наш ОАО, мы уже в курсе. «Спасибо» великому синепалому кормчему!

Думаем, анализируем, сопоставляем и задумываемся о последствиях для своих семей.

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