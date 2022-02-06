Как Лукашенко кинул Гуцериева

Как Лукашенко кинул Гуцериева10
- 6.02.2022, 19:50
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Российский олигарх оказался в сложной ситуации.
Стачком «Беларуськалия» вспоминает о планах российского олигарха Михаила Гуцериева (который сейчас находится под санкциями Запада) и Александра Лукашенко:
— Еще два года назад Лукашенко планировал занять первое место в мире по производству и продаже калийных удобрений. При этом диктатор имел желание вместе с Михаилом Гуцериевым диктовать ценовую политику на мировом рынке калия. Сам же Миша Гуцериев говорил о том, что вложения в «Славкалий» — вложения на сто лет вперед, которые будут приносить прибыль не только ему но и республике.
Где теперь Миша со «Славкалием» и какие проблемы нажил наш ОАО, мы уже в курсе. «Спасибо» великому синепалому кормчему!
Думаем, анализируем, сопоставляем и задумываемся о последствиях для своих семей.