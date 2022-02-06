Сколько стоит кочан капусты за границей?25
- 6.02.2022, 20:08
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Страсти по овощам.
Гречка, масло, мука — чего только не было в белорусской истории ожидаемого дефицита и ценового раздора! И вот настало время капусты. Оказалось, что под листьями белокочанная кочерыжка скрывала тайное желание мигрировать и дорого раздеваться для иностранного покупателя, пишет onliner.by.
О рисках потерять капусту вчера сообщил МАРТ, комментируя ввод лицензированного экспорта овоща.
— Дело в том, что в странах-соседях очень сильно растут цены на плодоовощную продукцию, в частности на капусту, яблоки и лук. Основная задача — защитить внутренний рынок от их бесконтрольного вывоза. Для этого мы вводим лицензирование экспортных поставок на эти виды товаров. Если у нас будут излишки, будем рассматривать в индивидуальном порядке, — уточнил министр Алексей Богданов.
Читатели издания сообщили, что в белорусских магазинах на самом деле есть перебои с доступной капустой. Давайте посмотрим, что предлагают службы доставки.
«Е-доставка» позволяет выбрать из двух вариантов белокочанной капусты: российскую за 2,99 рубля/кг и узбекскую на рубль дороже.
В Green импортная капуста еще дороже — 4,56 за кило, белорусской в доставке нет.
Зато есть (пока) в «Алми» — привычные 1,67 рубля.
Заглянем в доставку Комаровки.
В общем, неспокойно и намного дороже, чем в прошлом году. Теперь переносимся за пределы стабильного ЕАЭС (в рамках экономического пространства капусте разрешили мигрировать), чтобы найти очаг капустного волнения.
Польша — 1,7 белорусского рубля за килограмм.
Латвия — 1,6 рубля за местновыращенную.
Литва — 1,5 рубля стоит килограмм эстонской белокочанной капусты, по 3,8 (на акции) — из Албании.
Дальше дорожает. В Украине мы видим капусту по 2 рубля. Auchan, но кочан местного происхождения.
Еще чуть дороже в России — 2,1 рубля за кило.
Может, в Германии есть по белорусским ценам? Нет. Местная стоит 2,3 белорусского рубля.
США? То, что нашли, отдают чуть дешевле белорусской.
В общем, есть открытые вопросы. Драматичного подорожания капусты в близких и дальних странах нет. Люди там не голодают, тратя последние центы на белокочанную.
Вероятно, белорусским сельхозпроизводителям выгоднее продавать капусту в Россию, потому что незначительная разница дает большую прибыль в опте. Ближайшие месяцы покажут, сможет ли на этот раз правительство Беларуси удержать рынок овощей консервативными инструментами.