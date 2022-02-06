Польша разместит дополнительные войска США 6.02.2022, 20:20

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Страна разместит их в юго-восточной части.

Дополнительные силы Соединенных Штатов Америки, которые страна отправила для усиления восточных границ НАТО на фоне угрозы российского вторжения в Украину, прибыли в Польшу. Страна разместит их в юго-восточной части.

Об этом сообщило в Twitter Минобороны Польши.

«Молниеносное прибытие войск США в Польшу дает лучший ответ на угрозы для восточного фланга НАТО и свидетельствует о серьезном отношении к союзническим обязательствам. Солдаты будут действовать в восточно-южной части нашей страны», — сказал министр обороны страны Мариуш Блащак.

Minister @mblaszczak: błyskawiczne przybycie wojsk USA 🇺🇸do Polski 🇵🇱stanowi najlepszą odpowiedź na zagrożenia dla wschodniej flanki NATO i świadczy o poważnym traktowaniu zobowiązań sojuszniczych. Żołnierze 🇺🇸 będą operowali we wschodnio-południowej części naszego kraju. pic.twitter.com/Lf29VeaVDk — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) February 6, 2022

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