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Польша разместит дополнительные войска США

  • 6.02.2022, 20:20
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Польша разместит дополнительные войска США

Страна разместит их в юго-восточной части.

Дополнительные силы Соединенных Штатов Америки, которые страна отправила для усиления восточных границ НАТО на фоне угрозы российского вторжения в Украину, прибыли в Польшу. Страна разместит их в юго-восточной части.

Об этом сообщило в Twitter Минобороны Польши.

«Молниеносное прибытие войск США в Польшу дает лучший ответ на угрозы для восточного фланга НАТО и свидетельствует о серьезном отношении к союзническим обязательствам. Солдаты будут действовать в восточно-южной части нашей страны», — сказал министр обороны страны Мариуш Блащак.

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