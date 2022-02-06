Дмитро Ярош пообещал показать Лукашенко «украинское гостеприимство»25
- 6.02.2022, 20:29
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Украина готова защищаться.
Командующий Украинской добровольческой армии (УДА) Дмитро Ярош отреагировал в «Фейсбуке» на последние заявления Лукашенко об Украине:
— Он на самом деле возомнил себя полководцем.
Побегало испуганное чудо с АКС-74У, загнало мирных белорусских безоружных протестующих в концлагеря и верзит, что уничтожит Украину за три дня…
Ну-ну…
Ждем недобатьку вместе с его старшим братом Путиным. Покажем им украинское гостеприимство…
Добро пожаловать в ад!