Дмитро Ярош пообещал показать Лукашенко «украинское гостеприимство» 25 6.02.2022, 20:29

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Украина готова защищаться.

Командующий Украинской добровольческой армии (УДА) Дмитро Ярош отреагировал в «Фейсбуке» на последние заявления Лукашенко об Украине:

— Он на самом деле возомнил себя полководцем.

Побегало испуганное чудо с АКС-74У, загнало мирных белорусских безоружных протестующих в концлагеря и верзит, что уничтожит Украину за три дня…

Ну-ну…

Ждем недобатьку вместе с его старшим братом Путиным. Покажем им украинское гостеприимство…

Добро пожаловать в ад!

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