Армяне включили Россию в топ-3 главных угроз

Армяне включили Россию в топ-3 главных угроз4
- 6.02.2022, 20:41
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Респонденты видят в Кремле политическую и экономическую угрозу.
Россия в рейтинге стран, представляющих угрозу безопасности Армении, заняла третье место, свидетельствуют данные опроса института IRI, пишет gazeta.ru.
Согласно исследованию, угрозой Москву считают 11% респондентов. Первое место же занимает Турция — 88%, а второе Азербайджан — 81%. Как отмечается в опросе, участники могли дать несколько ответов.
Респонденты также видят в России политическую и экономическую угрозу, об этом заявили 15% и 17% опрошенных. Однако первые места по этим вопросам опять-таки занимают Турция (90% и 68%) и Азербайджан (77% и 52%).