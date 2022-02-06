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Армяне включили Россию в топ-3 главных угроз

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  • 6.02.2022, 20:41
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Армяне включили Россию в топ-3 главных угроз

Респонденты видят в Кремле политическую и экономическую угрозу.

Россия в рейтинге стран, представляющих угрозу безопасности Армении, заняла третье место, свидетельствуют данные опроса института IRI, пишет gazeta.ru.

Согласно исследованию, угрозой Москву считают 11% респондентов. Первое место же занимает Турция — 88%, а второе Азербайджан — 81%. Как отмечается в опросе, участники могли дать несколько ответов.

Респонденты также видят в России политическую и экономическую угрозу, об этом заявили 15% и 17% опрошенных. Однако первые места по этим вопросам опять-таки занимают Турция (90% и 68%) и Азербайджан (77% и 52%).

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