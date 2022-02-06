Диетологи назвали лучший перекус

Диетологи назвали лучший перекус4
- 6.02.2022, 21:01
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Какая еда усилит сжигание жира в организме.
На перекус лучше всего есть фрукты и йогурт, считают американские диетологи. Они объяснили, что такая еда содержит белок и клетчатку, пишет , пишет Eat This, Not That!.
В качестве перекуса эксперты рекомендуют использовать блюда, сочетающие клетчатку и белок, а они способствуют лучшему обмену веществ. Это может быть банан с арахисовой пастой, греческий йогурт с ягодами, яблоко и фисташки. Еще один вариант перекуса – цельнозерновые крекеры с сыром. Эксперты назвали еще несколько вариантов перекусов: тост с миндальным маслом и пюре из замороженной ягоды, крекеры с авокадо и семечками, темный шоколад с малиной, а также черника в сочетании с грецкими орехами. Такая еда продлит ощущение сытости, добавили специалисты.