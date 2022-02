Диетологи назвали лучший перекус 4 6.02.2022, 21:01

Какая еда усилит сжигание жира в организме.

На перекус лучше всего есть фрукты и йогурт, считают американские диетологи. Они объяснили, что такая еда содержит белок и клетчатку, пишет , пишет Eat This, Not That!.

В качестве перекуса эксперты рекомендуют использовать блюда, сочетающие клетчатку и белок, а они способствуют лучшему обмену веществ. Это может быть банан с арахисовой пастой, греческий йогурт с ягодами, яблоко и фисташки. Еще один вариант перекуса – цельнозерновые крекеры с сыром. Эксперты назвали еще несколько вариантов перекусов: тост с миндальным маслом и пюре из замороженной ягоды, крекеры с авокадо и семечками, темный шоколад с малиной, а также черника в сочетании с грецкими орехами. Такая еда продлит ощущение сытости, добавили специалисты.

