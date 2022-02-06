70% россиян не имеют никаких накоплений на черный день 6 6.02.2022, 21:11

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Тем временем стоимость продуктов в России за год увеличилась на 10,6%.

Почти треть россиян — 29% хотели бы иметь подушку безопасности в полмиллиона российских рублей для спокойной жизни. При этом у 70% жителей России вообще нет никаких накоплений на черный день, сообщает РБК со ссылкой на соответствующий опрос "Райффазенбанка".

22% респондентов рассказали, что им для спокойствия хватило бы и суммы в 100 тысяч российских рублей и столько же участников опроса видят безопасность в накоплениях до суммы в 1 млн российских рублей. 9% опрошенных считают достойной сумму накоплений в 3 млн российских рублей, еще 18% хотели бы иметь более 3 млн российских рублей на черный день.

В опросе приняли участие полторы тысячи респондентов из российских городов-миллионников.

По данным Росстата, инфляция в 2021 году составила 8,39%. Это в два раза выше, чем рассчитывал Центробанк и почти в два раза выше, чем показатели 2020 года, когда инфляция составила 4,91%. Стоимость продуктов в России за год увеличилась на 10,6%.

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