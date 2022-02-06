Над Кремлем поиздевались 3 Аркадий Дубнов

6.02.2022, 22:35

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Задумка удалась.

Вы помните, как Путин в ноябре прошлого года, выступая в МИДе, отдал указание Лаврову держать Запад в «известном напряжении», мол, это поможет нам вести с ними переговоры о гарантиях безопасности?

Ну, вот, задумка удалась, «напряжение» сработало, масштабные маневры российской армии на юго-западе России на украинском направлении заставили натовских супостатов поверить, — или сделали вид, будто заставили, — Москва не шутит.

Изящнее всего выразил мыслеполагание Кремля один из лояльных к нему военных экспертов Руслан Пухов: «если не удастся сделать Украину менее враждебной к нам, то России придется уменьшить эту враждебность силой».

Затем в полном соответствии с указаниями Путина, созданная военными «напряженка» была имплементирована в дипломатию. Кремлевский ультиматум от 15 декабря, оформленный в виде проекта договора о гарантиях безопасности и направленный в Вашингтон, и тут же преданный гласности, выглядел беспрецедентным вызовом с точки зрения канонов конвенциональной дипломатии, только большевики школы Троцкого могли себе позволить такое. Но в нашем случае, троцкистские уроки были умножены на мудрость даосизма, основатель которого, Лао-Цзы, предписывал ударить ученика по голове палкой, чтобы открылись чакры и вложенное затем знание оказалось в этой голове глубоко усвоенным.

И здесь снова все сработало. Супостаты, получив «палкой», ультиматум усвоили, а может, еще раз сделали вид, что усвоили, и ответили Кремлю если не смиренно, то хотя бы письменно: готовы, мол, на переговоры.

Но тут что-то пошло не так, похоже, с «палкой» для супостатов кремлевские переборщили. Хотя я думаю, что дело в другом, супостаты тоже учили дао, один из них постулатов которого гласит: «Кто одинаково принимает и конец, и начало, освобождается от неуспеха в делах».

И включившись в начатую Москвой «напряженно»-ультимативную игру, они со звериной серьезностью ответили на нее искусно разработанными сценариями украинского апокалипсиса, подготовленными российским Генштабом, и якобы вскрытыми западными разведслужбами, чтобы синхронно быть спущенными в мировые СМИ.

Это была мощная ответка, — напряжением на напряжение, публичное на публичное, вы ж хотели нас напугать, ну вот, мы испугались, давайте теперь, вперед на Киев, заводите моторы ваших танков, назад вам некуда отступать, сам Путин так сказал!

И тут в Кремле и на Смоленской враз случилась суматоха, депутаты, послы и растерянные ученые мужи начали оправдываться раньше, чем осознали, что произошло: над ними просто издевались Блумберг, Бильд, Вашингтон пост, Нью-Йорк таймс, пресс-секретарь Госдепа…

Особенно гневалась М.В Захарова, требовала сатисфакции, оскорблялась «откровенным сумасшествием» коллег-супостатов…

Чуть меланхоличнее был Д. С.Песков, с горечью сетовал на избыточное напряжение, правда, уже там создаваемое, не тут…

А там пожимали плечами: а, значит, с войной в Украину не пойдете, ну хорошо тогда, но имейте в виду, вы обещали, первое слово дороже второго!

Тут только успевали вставить, — а если они какую провокацию устроят, то мы тогда за себя не отвечаем…

А там: ах, вы об этом, но мы ж про этот сценарий всем уже рассказали, придумайте что-нибудь новенькое…

Путин, наконец, вернулся из Пекина, приказал думать.

Аркадий Дубнов, «Фейсбук»

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