Политолог о желании Лукашенко получить погоны российского полковника: Это неадекватность 23 6.02.2022, 21:40

8,880

Диктатор действительно обиделся.

Российский политолог Андрей Суздальцев в telegram прокомментировал желание Лукашенко стать полковником российской армии:

— Лукашенко живет 1980-ми годами прошлого столетия. Его заявление о том, что В. Путин обещал ему звание полковника, конечно, демонстрирует неадекватность белорусского руководителя. Стоит обратить внимание на реакцию Соловьева на обиду Лукашенко. Но ведь белорусский руководитель действительно обижается.

Во-первых, российский журналист обратил внимание на форму генералиссимуса, которую одевает Лукашенко. Напомним, что Сталин, который был реальным генералиссимусом (советская армия в 1945 году достигла 11 млн. человек), от разработанной формы под это звание отказался («Это что за павлин?»). Генералиссимус Суворов специальную форму не носил, да и не успел. Но вот Лукашенко уже затаскал мундир генералиссимуса до дыр.

Во-вторых, в присвоении Лукашенко звания полковника есть определенный политический смысл. Напомним, что с августа прошлого года Лукашенко от лица России неоднократно угрожал Западу ядерной войной. Не хватало, чтобы он еще при этом приговаривал, «я, как полковник российской армии».

В-третьих, для присвоения звания полковника российской армии, Лукашенко должен попросить российское гражданство и принести присягу.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».