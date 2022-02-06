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Cоветник Байдена: Санкции США против РФ в случае вторжения в Украину коснутся и Китая

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  • 6.02.2022, 21:59
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Cоветник Байдена: Санкции США против РФ в случае вторжения в Украину коснутся и Китая

Китайская экономика пострадает.

В случае вторжения войск России в Украину санкции против РФ ударят и по экономике Китая. Об этом в интервью NBC News заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, пишет «Новое время».

На вопрос, будет ли Китай в очереди на любое наказание, если поможет РФ избежать санкций, он ответил, что эти ограничения повлияют и на Пекин, поскольку «они нацелены и против финансовой системы России, которая затрагивает китайскую экономику».

«Если будет сделан выбор не соблюдать санкции, тогда, конечно, предусмотрены определенные штрафы. Мы считаем, что Пекин частично заплатит цену за [возможное] российское вторжение в Украину, и они должны учесть это, рассматривая свои отношения с российским правительством», — подчеркнул Салливан.

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