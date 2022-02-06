Танец белоруски стал популярным на Youtube 5 6.02.2022, 22:15

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Девушка станцевала в воздухе, удерживаемая тросом, прикрепленным только к ее волосам.

Акробатический номер белоруски Полины Карвовской на отборочном туре испанского телевизионного шоу Got Talent Espana на Youtube за четыре месяца посмотрели более пяти миллионов раз. Девушка станцевала в воздухе, удерживаемая тросом, прикрепленным только к ее волосам. На это обратил внимание belmir.by.

В сентябре прошлого года Полина Карвовская приняла участие в седьмом сезоне Got Talent Espana.

Полина рассказала членам жюри, что мечтает стать настоящим артистом. За необычное и сложное выступление девушка получила оценку «да» от двух из трех членов жюри — певицы Эдурне и актеры-комика Дани Мартинеса. Писатель Ристо Мехиде сказал ее номеру «нет», сославшись на то, что в шоу уже было что-то подобное.

25-летняя белоруска Полина Карвовская живет в Германии. Из ее социальных сетей следует, что девушка работает в тематическом парке развлечений Europa Park, который находится в немецком городе Руст в федеральной земле Баден-Вюртемберг. Раньше Полина работала в Белгосцирке, государственном хореографическом ансамбле «Хорошки» и Академическом ансамбле песни и танца Вооруженных Сил Беларуси.

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