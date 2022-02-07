Двое политзаключенных сбежали с «химии» и покинули Беларусь 3 7.02.2022, 8:20

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Александр Богданов

Из страны эвакуированы диджей Papa Bo и сценограф Максим Крук.

Диджей Александр Богданов (Papa Bo) и сценограф Максим Крук, которые получили по 3 года «химии» за протесты после выборов 2020 года, смогли выехать из Беларуси, пишет zerkalo.io.

Богданов и Крук, которые играли музыку на протестных маршах 2020 года, были задержаны 2 сентября 2021 года. Сначала им дали сутки, а затем предъявили обвинение по уголовному делу по ч. 1 ст. 342 УК (Организация либо активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок).

В декабре суд признал их виновными и назначил по три года ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа.

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