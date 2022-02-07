Ставка высока 4 Вадим Зайдман

7.02.2022, 8:32

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Вадим Зайдман

Если завтра война..., которую мир обязан не допустить.

По сообщениям ряда западных СМИ, Россия продолжает наращивать группировку своего вермахта у границ Украины, и уже стянула 70% сил и средств, необходимых для полномасштабного вторжения.

Ну что, продолжаем веселиться и улюлюкать в адрес дурачка Путина, который сдуру, непонятно на что рассчитывая, выдвинул США, НАТО, Западу ультиматум, а когда получил отказ в его выполнении, не знает теперь, бедняга, как выйти из этого положения, сохранив лицо? Ну и, конечно, панегирики в адрес западных лидеров, пообещавших жесткие ответные меры в случае вторжения. Когда война, которую всегда труднее остановить, чем предотвратить, уже начнется. "Боже, храни Байдена!", одним словом...

А Путин, в отличие, увы, от западных партнеров, не привык бросаться пустыми угрозами. "Не надо никого пугать, если вытащил оружие – стреляй", – этим своим жизненным кредо он поделился еще в начале своего служения на галерах. И вместо того, чтобы порадовать веселящуюся публику лицезрением загнанного в угол несчастного человечка, занятого лихорадочным поиском сохранения лица, он методично действует как человек, чей ультиматум отвергли. То есть, готовит вторжение.

Меня всегда смущали казавшиеся несколько шапкозакидательскими настроения, как самих украинских патриотов, так и сочувствующих и болеющих за Украину российских наблюдателей, что пусть, мол, Путин только сунется – посмотрит, что будет, украинская армия уже не та, что в 2014-м. И в подтверждение приводили социологические опросы, что в случае вторжения порядка 40 процентов взрослых граждан готовы будут защищать Украину с оружием в руках (что также я воспринимал довольно скептически, потому что ответить положительно на вопрос – да, пойду воевать – это еще не значит осуществить это намерение на практике). Да, украинская армия, конечно, не та, что в 2014-м году, но все-таки, казалось мне, против российского вермахта ей не устоять.

Но я, тем не менее, воздерживался в своих статьях от того, чтобы поделиться этими своими сомнениями в способности украинской армии успешно противостоять вторжению Путина. Поскольку, полагал я, в Украине не живу и не владею достоверной информацией о состоянии ее вооруженных сил и настроениях общества (которые, как я подозревал, очень разные, особенно на востоке и юге Украины).

Но вот нынешние публикации западных СМИ во многом подтвердили мои сомнения. В публикациях утверждается, что в случае вторжения в Киев украинская столица "падет за пару дней". А потери среди военных Украины, по оценкам США, могут составить от 5 до 25 тысяч человек, в то время как среди военных России – значительно меньше, от 3 до 10 тысяч, среди мирных жителей – 25-50 тысяч человек.

Одних этих цифр достаточно для того, чтобы понять: во-первых, что у Украины мало шансов выстоять против российского вермахта, если он вторгнется всей своей тушей, и во-вторых, весь ужас катастрофы в случае начала военных действий. Конечно, катастрофы и для Путина – но на перспективу. А для Украины – катастрофы здесь и сейчас. И введенные против Путина/России постфактум санкции – если даже они будут, как нам обещают, введены в полном адском объеме, а не в выхолощенном в очередной раз виде – послужат малым утешением этой катастрофе, малым утешением родным и близким десятков тысяч погибших украинских граждан.

И этого знания достаточно, чтобы понять: войну надо предотвратить любой ценой. Любой, самой адской ценой – для Путина, чтобы потом адскую цену не пришлось платить Украине, а за ней, неминуемо – и Западу, и всему миру.

Можно, конечно, и дальше утешать и лелеять себя надеждами на то, что Путин до последнего пытается блефовать в надежде, что первыми нервы не выдержат у Запада, что теоретически исключить, конечно, нельзя. Но так и будем, в расчете на это, наблюдать, сложа руки, и грозить ему самыми жесткими мерами в случае вторжения – "будет как в Одессе!" – пока таки не дождемся пожара большой войны в Европе?

В случае вторжения ожидается гуманитарный кризис и перемещение миллионов беженцев в Европу – прогнозируют западные СМИ. Что, по-моему, понятно любому человеку. Может быть, хоть эта навряд ли заманчивая для Европы перспектива заставит европейских лидеров понять, что пора действовать не угрозами, пусть самых жестких санкций в случае вторжения, а просто действовать.

Пора перестать гадать, блефует все-таки Путин – или не блефует, и исходить из худшего – не блефует. Угроза полномасштабной войны в Европе, пожар которой легко, даже без желания Путина, может перекинуться на другие страны, и, во всяком случае, перспектива наплыва миллионов беженцев должны подвигнуть политиков Запада исходить из того, что Путин настроен всерьез. И, исходя из этого, задействовать сейчас все те меры, которые обещаны ему в случае вторжения. И эти меры ни в коем случае даже формально не будут превентивными; на самом деле, сильно запоздавшими, поскольку Путин заслужил самые "адские" санкции уже в 2014-м году, так как вторжение в Украину состоялось уже тогда! А по хорошему, конечно, так в 2008-м, после грузинской кампании; если бы Путину дали по рукам в 2008-м, не было бы нападения на Украину.

А если потом выяснится, что Адольф Владимирович все-таки блефовал – это должно заботить не Запад, а Путина. Пусть потом пеняет на себя за свой шантаж и несет все связанные с ним издержки.

Не Украина, не Европа, не мир должны рисковать в надежде, что Путин блефует. Потому что слишком высока ставка: полномасштабная война в Украине, которая легко может обернуться войной в Европе. Мировой войной.

Ядерным апокалипсисом.

Я чрезмерно паникую, чрезмерно алармирую? – Может быть. Но это тот случай, когда лучше перебдеть, чем недобдеть. И уж точно не следует тешить себя иллюзиями, надо осознавать реальность. На кон поставлена не только судьба Украины. Это не конфликт России и Украины – это конфликт России/Путина и Запада. И это не конфликт двух цивилизаций – это конфликт цивилизации и варварства, и предпринять все меры для предотвращения войны Западу необходимо даже не ради Украины, даже не в силу собственных обязательств по Будапештскому меморандуму – а прежде всего ради самих себя, спасения мира от безумца с ядерной заточкой в руках.

Вадим Зайдман, kasparov.ru

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